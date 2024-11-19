19 ноября 2024

Израиль готов платить палестинцам по 5 млн долларов за каждого заложника в Газе

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Нетаньяху пообещал заплатить за каждого освобожденного заложника ХАМАС в Газе
Нетаньяху пообещал заплатить за каждого освобожденного заложника ХАМАС в Газе Фото:

Израиль выразил готовность выплатить сумму в размере пяти миллионов долларов за освобождение каждого заложника, удерживаемого в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Израиль готов заплатить палестинцам по пять миллионов долларов за освобождение каждого заложника», — передает ТАСС слова Нетаньяху. Там добавили, что заявление касается лиц, удерживаемых в качестве заложников организацией ХАМАС в секторе Газа.

Ранее The Times of Israel сообщил, что Йогев Паци, племянник бывшего главы Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкота, скончался в результате боевых столкновений в секторе Газа. Он стал третьим погибшим членом семьи Айзенкот во время военных действий, передает RT.

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Израиль выразил готовность выплатить сумму в размере пяти миллионов долларов за освобождение каждого заложника, удерживаемого в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Израиль готов заплатить палестинцам по пять миллионов долларов за освобождение каждого заложника», — передает ТАСС слова Нетаньяху. Там добавили, что заявление касается лиц, удерживаемых в качестве заложников организацией ХАМАС в секторе Газа. Ранее The Times of Israel сообщил, что Йогев Паци, племянник бывшего главы Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкота, скончался в результате боевых столкновений в секторе Газа. Он стал третьим погибшим членом семьи Айзенкот во время военных действий, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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