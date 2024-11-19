Израиль готов платить палестинцам по 5 млн долларов за каждого заложника в Газе

Израиль выразил готовность выплатить сумму в размере пяти миллионов долларов за освобождение каждого заложника, удерживаемого в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Израиль готов заплатить палестинцам по пять миллионов долларов за освобождение каждого заложника», — передает ТАСС слова Нетаньяху. Там добавили, что заявление касается лиц, удерживаемых в качестве заложников организацией ХАМАС в секторе Газа.
Ранее The Times of Israel сообщил, что Йогев Паци, племянник бывшего главы Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкота, скончался в результате боевых столкновений в секторе Газа. Он стал третьим погибшим членом семьи Айзенкот во время военных действий, передает RT.
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