Около 20 многоэтажек Челябинска остались без воды из-за аварии на сетях

На северо-западе Челябинска 24 ноября около 20 многоэтажных жилых домов остались без воды из-за аварии на сетях. В мэрии обещают завершить ремонтные работы в ближайшее время.
«Проводятся устранения повреждений на водоводе в доме улице Академика Сахарова, 7А с последующей заменой задвижки. Ориентировочно работы завершаться в 13:00», — отмечают в мэрии.
Воды нет по следующим адресам:
- улица Академика Сахарова, 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13;
- улица Университетская набережная, 94, 153, 153а, 155, 155а, 159;
- улица Архитектора Александрова, 2, 4, 8, 10;
- поселок Благодатово.
С 10:00 часов водомат на Академика Сахарова, 20 будет работать в бесплатно. Администрация города также организует подвоз воды жителям во двор дома № 11 по Академика Сахарова с 11:00.
Обновлено в 11:07 по уральскому времени:
В Челябинске количество домов, оставшихся без воды, сократили до четырех. На данный момент воды нет в домах №№ 5, 7, 9 и 11 по улице Академика Сахарова, сообщили в мэрии.
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