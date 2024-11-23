23 ноября 2024

Около 20 многоэтажек Челябинска остались без воды из-за аварии на сетях

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Лошкин Алексей на объезде города. Челябинск, коммунальная авария, теплотрасса, жкх, раскоп
Повреждения на водоводе обещают устранить к обеду Фото:

На северо-западе Челябинска 24 ноября около 20 многоэтажных жилых домов остались без воды из-за аварии на сетях. В мэрии обещают завершить ремонтные работы в ближайшее время.

«Проводятся устранения повреждений на водоводе в доме улице Академика Сахарова, 7А с последующей заменой задвижки. Ориентировочно работы завершаться в 13:00», — отмечают в мэрии.

Воды нет по следующим адресам:

  • улица Академика Сахарова, 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13;
  • улица Университетская набережная, 94, 153, 153а, 155, 155а, 159;
  • улица Архитектора Александрова, 2, 4, 8, 10;
  • поселок Благодатово.

С 10:00 часов водомат на Академика Сахарова, 20 будет работать в бесплатно. Администрация города также организует подвоз воды жителям во двор дома № 11 по Академика Сахарова с 11:00.

Обновлено в 11:07 по уральскому времени:

В Челябинске количество домов, оставшихся без воды, сократили до четырех. На данный момент воды нет в домах №№ 5, 7, 9 и 11 по улице Академика Сахарова, сообщили в мэрии.

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На северо-западе Челябинска 24 ноября около 20 многоэтажных жилых домов остались без воды из-за аварии на сетях. В мэрии обещают завершить ремонтные работы в ближайшее время. «Проводятся устранения повреждений на водоводе в доме улице Академика Сахарова, 7А с последующей заменой задвижки. Ориентировочно работы завершаться в 13:00», — отмечают в мэрии. Воды нет по следующим адресам: С 10:00 часов водомат на Академика Сахарова, 20 будет работать в бесплатно. Администрация города также организует подвоз воды жителям во двор дома № 11 по Академика Сахарова с 11:00. Обновлено в 11:07 по уральскому времени: В Челябинске количество домов, оставшихся без воды, сократили до четырех. На данный момент воды нет в домах №№ 5, 7, 9 и 11 по улице Академика Сахарова, сообщили в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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