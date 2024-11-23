В Верхней Пышме пьяный 23-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» снес забор дома. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.
«23-летний водитель автомобиля „Лада Калина“, двигаясь по ул. Калинина с небезопасной скоростью, потерял контроль над управлением автомобиля, вследствие чего не справился с управлением, допустил наезд на ограждение жилого строения. Сотрудники ГАИ провели освидетельствование водителя на трезвость, результат прибора показал наличие 0,804 мг/л, состояние алкогольного опьянения установлено», — передает telegram-канал ведомства.
В результате ДТП никто не пострадал. Водитель был не в состоянии рассказать полиции, откуда и куда ехал. На лихача составили протоколы за незаконную тонировку и управление машиной в пьяном виде. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку, расследование продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!