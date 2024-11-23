23 ноября 2024

В Верхней Пышме пьяный лихач на «Калине» разбился о забор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших в ДТП нет (архивное фото)
Пострадавших в ДТП нет (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме пьяный 23-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» снес забор дома. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

«23-летний водитель автомобиля „Лада Калина“, двигаясь по ул. Калинина с небезопасной скоростью, потерял контроль над управлением автомобиля, вследствие чего не справился с управлением, допустил наезд на ограждение жилого строения. Сотрудники ГАИ провели освидетельствование водителя на трезвость, результат прибора показал наличие 0,804 мг/л, состояние алкогольного опьянения установлено», — передает telegram-канал ведомства.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель был не в состоянии рассказать полиции, откуда и куда ехал. На лихача составили протоколы за незаконную тонировку и управление машиной в пьяном виде. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку, расследование продолжается.

Машина отскочила на дорогу после столкновения с забором
Машина отскочила на дорогу после столкновения с забором
Фото:
Алкотестер показал наличие алкоголя у водителя «Калины»
Алкотестер показал наличие алкоголя у водителя «Калины»
Фото:

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В Верхней Пышме пьяный 23-летний водитель на автомобиле «Лада Калина» снес забор дома. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области. «23-летний водитель автомобиля „Лада Калина“, двигаясь по ул. Калинина с небезопасной скоростью, потерял контроль над управлением автомобиля, вследствие чего не справился с управлением, допустил наезд на ограждение жилого строения. Сотрудники ГАИ провели освидетельствование водителя на трезвость, результат прибора показал наличие 0,804 мг/л, состояние алкогольного опьянения установлено», — передает telegram-канал ведомства. В результате ДТП никто не пострадал. Водитель был не в состоянии рассказать полиции, откуда и куда ехал. На лихача составили протоколы за незаконную тонировку и управление машиной в пьяном виде. Автомобиль был эвакуирован на спецстоянку, расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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