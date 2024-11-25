Губернатор ХМАО обсудил с журналистами медиатренды

Губернатор ХМАО Кухарук посетил форум «Информационный мир Югры»
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В Ханты-Мансийске прошел форума «Информационный мир Югры»
В Ханты-Мансийске прошел форума «Информационный мир Югры» Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил форум «Информационный мир Югры», где пообщался с региональным медиасообществом. Он принял участие в экспертной сессии, посвященной трендам в современных СМИ.

«Сегодня средства массовой информации являются каналом коммуникации и обратной связи с жителями округа. Мы должны вместе стремиться к тому, чтобы югорчане воспринимали площадки медиа, как прямой канал связи с органами власти. В синергии и готовности идти вместе и сообща — перспектива нашего совместного взаимодействия», — заявил губернатор.

Форум посетили руководители и сотрудники СМИ, представители пресс-служб, специалисты социальных и молодежных редакций, администраторы госпабликов. Он проходит несколько дней, для участников организовали лекции, мастер-классы, семинары и дискуссии.

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Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил форум «Информационный мир Югры», где пообщался с региональным медиасообществом. Он принял участие в экспертной сессии, посвященной трендам в современных СМИ. «Сегодня средства массовой информации являются каналом коммуникации и обратной связи с жителями округа. Мы должны вместе стремиться к тому, чтобы югорчане воспринимали площадки медиа, как прямой канал связи с органами власти. В синергии и готовности идти вместе и сообща — перспектива нашего совместного взаимодействия», — заявил губернатор. Форум посетили руководители и сотрудники СМИ, представители пресс-служб, специалисты социальных и молодежных редакций, администраторы госпабликов. Он проходит несколько дней, для участников организовали лекции, мастер-классы, семинары и дискуссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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