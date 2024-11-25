Губернатор ХМАО обсудил с журналистами медиатренды

Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил форум «Информационный мир Югры», где пообщался с региональным медиасообществом. Он принял участие в экспертной сессии, посвященной трендам в современных СМИ.
«Сегодня средства массовой информации являются каналом коммуникации и обратной связи с жителями округа. Мы должны вместе стремиться к тому, чтобы югорчане воспринимали площадки медиа, как прямой канал связи с органами власти. В синергии и готовности идти вместе и сообща — перспектива нашего совместного взаимодействия», — заявил губернатор.
Форум посетили руководители и сотрудники СМИ, представители пресс-служб, специалисты социальных и молодежных редакций, администраторы госпабликов. Он проходит несколько дней, для участников организовали лекции, мастер-классы, семинары и дискуссии.
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