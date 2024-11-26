«Уйдет сама»: вице-мэр Екатеринбурга придумал, как избавиться от огромной лужи на Сортировке

Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов: большая лужа на Сортировке летом уйдет сама
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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
«Сортировочное море» существует в микрорайоне с 2015 года

Проблема с постоянным затоплением улицы Пехотинцев и переулка Проходного из-за проблемного коллектора на улице Надеждинской на Сортировке в Екатеринбурге решится сама собой летом 2025 года. Так ответил на вопрос депутата гордумы Александра Колесникова о ситуации с «сортировочным морем» (еще его называют «пехотинским») в ходе заседания гордумы вице-мэр Алексей Бубнов. Трансляция заседания велась на сайте думы.

«Это работы 2024—2026 года. У нас заключен контракт с МКУ „Городское благоустройство“, общая сумма 288 млн рублей. Думаю, сама лужа, сама проблема уйдет к середине лета. Работы по благоустройству будут выполнены до 2026 года», — заверил Бубнов.

В июне 2024 года мэрия заключила контракт на установку коллектора реки Ольховки, чтобы решить вопрос с затоплением улиц на перекрестке улицы Пехотинцев и Проходного переулка и устранить лужу. Работы должны были начаться осенью. Проблема с участком длится с 2015 года. Причиной затопления власти называли старую ливневую канализацию и забитый коллектор, которые не справляются с объемами воды.

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Проблема с постоянным затоплением улицы Пехотинцев и переулка Проходного из-за проблемного коллектора на улице Надеждинской на Сортировке в Екатеринбурге решится сама собой летом 2025 года. Так ответил на вопрос депутата гордумы Александра Колесникова о ситуации с «сортировочным морем» (еще его называют «пехотинским») в ходе заседания гордумы вице-мэр Алексей Бубнов. Трансляция заседания велась на сайте думы. «Это работы 2024—2026 года. У нас заключен контракт с МКУ „Городское благоустройство“, общая сумма 288 млн рублей. Думаю, сама лужа, сама проблема уйдет к середине лета. Работы по благоустройству будут выполнены до 2026 года», — заверил Бубнов. В июне 2024 года мэрия заключила контракт на установку коллектора реки Ольховки, чтобы решить вопрос с затоплением улиц на перекрестке улицы Пехотинцев и Проходного переулка и устранить лужу. Работы должны были начаться осенью. Проблема с участком длится с 2015 года. Причиной затопления власти называли старую ливневую канализацию и забитый коллектор, которые не справляются с объемами воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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