«Уйдет сама»: вице-мэр Екатеринбурга придумал, как избавиться от огромной лужи на Сортировке

Вице-мэр Екатеринбурга Бубнов: большая лужа на Сортировке летом уйдет сама

26 ноября 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

«Сортировочное море» существует в микрорайоне с 2015 года Фото (архив): Анна Майорова © URA.RU Проблема с постоянным затоплением улицы Пехотинцев и переулка Проходного из-за проблемного коллектора на улице Надеждинской на Сортировке в Екатеринбурге решится сама собой летом 2025 года. Так ответил на вопрос депутата гордумы Александра Колесникова о ситуации с «сортировочным морем» (еще его называют «пехотинским») в ходе заседания гордумы вице-мэр Алексей Бубнов. Трансляция заседания велась на сайте думы. «Это работы 2024—2026 года. У нас заключен контракт с МКУ „Городское благоустройство“, общая сумма 288 млн рублей. Думаю, сама лужа, сама проблема уйдет к середине лета. Работы по благоустройству будут выполнены до 2026 года», — заверил Бубнов. В июне 2024 года мэрия заключила контракт на установку коллектора реки Ольховки, чтобы решить вопрос с затоплением улиц на перекрестке улицы Пехотинцев и Проходного переулка и устранить лужу. Работы должны были начаться осенью. Проблема с участком длится с 2015 года. Причиной затопления власти называли старую ливневую канализацию и забитый коллектор, которые не справляются с объемами воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проблема с постоянным затоплением улицы Пехотинцев и переулка Проходного из-за проблемного коллектора на улице Надеждинской на Сортировке в Екатеринбурге решится сама собой летом 2025 года. Так ответил на вопрос депутата гордумы Александра Колесникова о ситуации с «сортировочным морем» (еще его называют «пехотинским») в ходе заседания гордумы вице-мэр Алексей Бубнов. Трансляция заседания велась на сайте думы. «Это работы 2024—2026 года. У нас заключен контракт с МКУ „Городское благоустройство“, общая сумма 288 млн рублей. Думаю, сама лужа, сама проблема уйдет к середине лета. Работы по благоустройству будут выполнены до 2026 года», — заверил Бубнов. В июне 2024 года мэрия заключила контракт на установку коллектора реки Ольховки, чтобы решить вопрос с затоплением улиц на перекрестке улицы Пехотинцев и Проходного переулка и устранить лужу. Работы должны были начаться осенью. Проблема с участком длится с 2015 года. Причиной затопления власти называли старую ливневую канализацию и забитый коллектор, которые не справляются с объемами воды.