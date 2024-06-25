В Екатеринбурге осушат «пехотинское море», на которое жаловались девять лет

В Екатеринбурге избавятся от гигантской лужи на улице Пехотинцев

26 июня 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Огромную лужу ликвидируют к 2026 году (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на установку коллектора реки Ольховки, что поможет ликвидировать гигантскую лужу на перекрестке улицы Пехотинцев и Проходного переулка, именуемую в народе «пехотинским морем» с 2015 года. Работы стартуют осенью этого года, а закончатся к 2026-му, рассказали в пресс-службе администрации. «Администрация Екатеринбурга заключила контракт на строительство участка коллектора реки Ольховки, от перекрестка улиц Сортировочной и Пехотинцев до перекрестка улиц Надеждинской и Таватуйской. Он предотвратит подтопление перекрестка улицы Пехотинцев с переулком Проходным», — следует из сообщения. Рабочие установят 24 водоприемных устройства: 20 на улице Пехотинцев и четыре — на Надеждинской. Они присоединятся к существующему коллектору реки Ольховки на улице Таватуйской. Трубопровод на километр пройдет под улицами Пехотинцев и Надеждинской. Городские чиновники с 2015 обещали решить проблему с затоплением перекрестка. Причиной называли старую ливневую канализацию и забитый коллектор, которые не справляются с объемами воды. Только к 2023 году в ситуации произошли подвижки, когда проект получил положительное заключение госэкспертизы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на установку коллектора реки Ольховки, что поможет ликвидировать гигантскую лужу на перекрестке улицы Пехотинцев и Проходного переулка, именуемую в народе «пехотинским морем» с 2015 года. Работы стартуют осенью этого года, а закончатся к 2026-му, рассказали в пресс-службе администрации. «Администрация Екатеринбурга заключила контракт на строительство участка коллектора реки Ольховки, от перекрестка улиц Сортировочной и Пехотинцев до перекрестка улиц Надеждинской и Таватуйской. Он предотвратит подтопление перекрестка улицы Пехотинцев с переулком Проходным», — следует из сообщения. Рабочие установят 24 водоприемных устройства: 20 на улице Пехотинцев и четыре — на Надеждинской. Они присоединятся к существующему коллектору реки Ольховки на улице Таватуйской. Трубопровод на километр пройдет под улицами Пехотинцев и Надеждинской. Городские чиновники с 2015 обещали решить проблему с затоплением перекрестка. Причиной называли старую ливневую канализацию и забитый коллектор, которые не справляются с объемами воды. Только к 2023 году в ситуации произошли подвижки, когда проект получил положительное заключение госэкспертизы.