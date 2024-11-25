Сергей Лазарев объявил участников финала музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!», среди которых оказалась вокалистка из Сургута (ХМАО) Анна Колесникова. Чтобы пополнить список финалистов еще одним именем, Лазареву пришлось изменить правила проекта. В финале должен быть народный голос в лице сургутянки — так председатель жюри шоу объяснил свое решение.
«На первое выступление Анны в полуфинале я не встал. У меня было много вопросов и к репертуару, и к звуку. Однако выступление в баттле меня убедило — Анна большой профессионал своего дела, она услышала замечания и комментарии. Да и должен быть народный русский голос в финале!» — рассказал Лазарев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Колесникова стала последней участницей финала шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Всего финалистов должно было быть десять, но председатель жюри Сергей Лазарев решил нарушить правила ради сургутянки. Впереди у избранных вокалистов — решающий выход на сцену. «Это будет битва титанов», — добавил Лазарев.
Ранее URA.RU сообщало, что в музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!» заявились три сургутянки — Анастасия Чистякова, Анна Колесникова и Галина Полуянова. Выйти в финал проекта смогла только Колесникова.
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