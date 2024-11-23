Сургутянка Анна Колесникова прошла в финал музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Это произошло благодаря певцу Сергею Лазареву, который не захотел отпускать девушку и решил добавить пятого участника в итоговое состязание.
«В прошлом полуфинале с батлом прошла участница с 83 баллами. Я не могу отпустить Анну с 90 баллами. Это странно и несправедливо. Я считаю, что должно быть пять финалистов», — сказал Лазарев, выйдя на сцену.
Певец поддержал сургутянку, несмотря на то, что раскритиковал ее во время исполнения. Он отметил, что для него «тембр слишком резковат», ему не нравится столь мощное народное пение, а также ее авторская манера.
Девушка на полуфинале исполняла песню «Пчелы» группы «Ивана Купала» и набрала с ней 89 голосов из 100. После ее вызвали на батл за четвертое место в финале. Колесникова спела «Ориентир любви», однако немного уступила своей сопернице Анне Еськовой. Несмотря на это, обе девушки прошли в финал.
Ранее URA.RU рассказывало о выступлении Колесниковой в шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1». Для своего номера она интерпретировала стихотворение поэта Бориса Пастернака «Свеча горела на столе». Фольклорный вокал удивил судейскую коллегию проекта. Однако председатель жюри Сергей Лазарев решил оставить в проекте не только сургутянку, а и ее оппонента — Мелкона Вартанова. Колесникова посчитала решение справедливым.
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