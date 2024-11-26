Депутаты ХМАО предложат Минтруду добавить декрет в северный стаж

Депутаты думы ХМАО подготовили обращение в Министерство труда и социальной защиты РФ. Они предлагают включить отпуск по уходу за ребенком в северный стаж. Об этом рассказала в своем telegram-канале депутат ХМАО Ирина Урванцева.
«Вместе с коллегами рассмотрели новую законодательную инициативу: внесение изменений в Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон „О страховых пенсиях“, направленных на включение отпуска по уходу за ребенком в стаж работы женщин, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Соответствующее обращение думы ХМАО подготовлено в адрес Министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова», — отметила Урванцева.
Северный стаж — период работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Он дает право на досрочную пенсию и позволяет получать повышенные пенсионные выплаты. В настоящее время, по закону, периоды ухода за детьми в северный стаж не включаются. Они учитываются только в страховом стаже. Законотворцы считают, что инициатива поможет улучшить рождаемость в регионе и в стране.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО чиновникам начисляют «северную» надбавку с первого дня работы. Такой порядок начисления надбавки распространяется на трудовые отношения, возникшие с 1 января 2023 года
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