В ХМАО приезжим чиновникам будут начислять северные с первого дня работы

03 февраля 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Приезжим чиновникам больше не придется ждать начисления «северных» надбавок в полном объеме Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В ХМАО чиновникам, устроившимся на работу в госсектор, будут в полном объеме начислять «северную» надбавку с первого дня работы. В официальном telegram-канале департамента государственной службы округа сообщается, что новый порядок начисления надбавки распространяется на трудовые отношения, возникшие с 1 января 2023 года. «Наиболее востребованным специалистам госучреждений и госслужбы полные „северные“ будут начислять с первого дня работы вне зависимости от стажа. Новый порядок начисления „северной“ надбавки распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года», — указано в публикации. В перечень наиболее востребованных профессий и должностей, работники которых будут получать «северные» надбавки с момента трудоустройства, вошли также работники культуры, фармацевты, учителя, тренеры, IT-специалисты и специалисты по работе с молодежью. «Теперь молодому специалисту, пришедшему в госсектор, не нужно будет ждать повышения денежного содержания или зарплаты каждые полгода. Он сможет спокойно работать на тех же условиях, что и его старшие коллеги», — прокомментировал директор депгосслужбы ХМАО Александр Деменко. Ранее URA.RU писало о том, что Дума ХМАО внесла изменения в законодательство о «северных» надбавках. Перечень утвердило правительство Югры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО чиновникам, устроившимся на работу в госсектор, будут в полном объеме начислять «северную» надбавку с первого дня работы. В официальном telegram-канале департамента государственной службы округа сообщается, что новый порядок начисления надбавки распространяется на трудовые отношения, возникшие с 1 января 2023 года. «Наиболее востребованным специалистам госучреждений и госслужбы полные „северные“ будут начислять с первого дня работы вне зависимости от стажа. Новый порядок начисления „северной“ надбавки распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года», — указано в публикации. В перечень наиболее востребованных профессий и должностей, работники которых будут получать «северные» надбавки с момента трудоустройства, вошли также работники культуры, фармацевты, учителя, тренеры, IT-специалисты и специалисты по работе с молодежью. «Теперь молодому специалисту, пришедшему в госсектор, не нужно будет ждать повышения денежного содержания или зарплаты каждые полгода. Он сможет спокойно работать на тех же условиях, что и его старшие коллеги», — прокомментировал директор депгосслужбы ХМАО Александр Деменко. Ранее URA.RU писало о том, что Дума ХМАО внесла изменения в законодательство о «северных» надбавках. Перечень утвердило правительство Югры.