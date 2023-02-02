02 февраля 2023

В ХМАО приезжим чиновникам будут начислять северные с первого дня работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновник, бизнесмен, портфель. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, бизнес, портфели депутатов, портфель министра
Приезжим чиновникам больше не придется ждать начисления «северных» надбавок в полном объеме Фото:

В ХМАО чиновникам, устроившимся на работу в госсектор, будут в полном объеме начислять «северную» надбавку с первого дня работы. В официальном telegram-канале департамента государственной службы округа сообщается, что новый порядок начисления надбавки распространяется на трудовые отношения, возникшие с 1 января 2023 года.

«Наиболее востребованным специалистам госучреждений и госслужбы полные „северные“ будут начислять с первого дня работы вне зависимости от стажа. Новый порядок начисления „северной“ надбавки распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года», — указано в публикации.

В перечень наиболее востребованных профессий и должностей, работники которых будут получать «северные» надбавки с момента трудоустройства, вошли также работники культуры, фармацевты, учителя, тренеры, IT-специалисты и специалисты по работе с молодежью. «Теперь молодому специалисту, пришедшему в госсектор, не нужно будет ждать повышения денежного содержания или зарплаты каждые полгода. Он сможет спокойно работать на тех же условиях, что и его старшие коллеги», — прокомментировал директор депгосслужбы ХМАО Александр Деменко.

Ранее URA.RU писало о том, что Дума ХМАО внесла изменения в законодательство о «северных» надбавках. Перечень утвердило правительство Югры.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В ХМАО чиновникам, устроившимся на работу в госсектор, будут в полном объеме начислять «северную» надбавку с первого дня работы. В официальном telegram-канале департамента государственной службы округа сообщается, что новый порядок начисления надбавки распространяется на трудовые отношения, возникшие с 1 января 2023 года. «Наиболее востребованным специалистам госучреждений и госслужбы полные „северные“ будут начислять с первого дня работы вне зависимости от стажа. Новый порядок начисления „северной“ надбавки распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года», — указано в публикации. В перечень наиболее востребованных профессий и должностей, работники которых будут получать «северные» надбавки с момента трудоустройства, вошли также работники культуры, фармацевты, учителя, тренеры, IT-специалисты и специалисты по работе с молодежью. «Теперь молодому специалисту, пришедшему в госсектор, не нужно будет ждать повышения денежного содержания или зарплаты каждые полгода. Он сможет спокойно работать на тех же условиях, что и его старшие коллеги», — прокомментировал директор депгосслужбы ХМАО Александр Деменко. Ранее URA.RU писало о том, что Дума ХМАО внесла изменения в законодательство о «северных» надбавках. Перечень утвердило правительство Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...