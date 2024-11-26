Нефтегазовые компании ХМАО расширят меры поддержки для ушедших на СВО работников

Работодатели нефтяной и газовой отрасли расширили меры поддержки для сотрудников, проходящих службу в зоне СВО. В частности, им будут предоставляться дополнительные оплачиваемые дни отдыха по семейным обстоятельствам, а также компенсироваться расходы на проезд и провоз багажа неработающим членам семьи бойца. Об изменениях в соцсети сообщил депутат Государственной Думы РФ от ХМАО Павел Завальный.
«Работодатели нефтяной и газовой промышленности уделяют большое внимание поддержке участников СВО и их семей. Договорились закрепить такие пункты, как предоставление дополнительных оплачиваемых дней отдыха по семейным обстоятельствам с сохранением среднего заработка в случае мобилизации близких родственников или заключения ими военного контракта и предоставление неработающим членам семьи работника компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа на период приостановления действия трудового договора работника», — сообщил Завальный на своей странице в соцсети vk.com.
Решение было принято во время отраслевой конференции. Более 250 предприятий числятся в реестре и выполняют принятые меры поддержки работников, находящихся на СВО. Среди них: ПАО «НК „Роснефть“, ПАО „Газпром“, ПАО „Газпром нефть“, ПАО „СИБУР Холдинг“, ПАО „Транснефть“.
В ХМАО для семей погибших или пропавших без вести участников СВО введено внеочередное право на расселение из аварийного жилья. Данные изменения в постановление правительства поддержал губернатор округа Руслан Кухарук.
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