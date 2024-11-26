Бывший начальник депобразования Перми нашла новую работу в Москве

Бывший начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева возглавила московскую школу №1985. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Изменения в едином государственном реестре юридических лиц были внесены 26 ноября. С лета 2024-го учреждение работало без директора — с исполняющим обязанности. Учебное заведение занимает 373 место в свежем рейтинге «Лучшие школы Москвы».
Деменева покинула пост в горадминистрации 7 сентября 2023-го. При этом должность она должна была оставить на несколько дней раньше, но взяла больничный. На ее место назначили Ольгу Ершову, которая до этого была заместителем начальника департамента образования.
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Бывший начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева возглавила московскую школу №1985. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения в едином государственном реестре юридических лиц были внесены 26 ноября. С лета 2024-го учреждение работало без директора — с исполняющим обязанности. Учебное заведение занимает 373 место в свежем рейтинге «Лучшие школы Москвы». Деменева покинула пост в горадминистрации 7 сентября 2023-го. При этом должность она должна была оставить на несколько дней раньше, но взяла больничный. На ее место назначили Ольгу Ершову, которая до этого была заместителем начальника департамента образования.