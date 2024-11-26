Из пермских трамваев уберут опасные линзы

В Перми из трамваев уберут увеличительные линзы после инцидента с прожженным пуховиком студента. Линзы появились в электротранспорте в рамках проекта «Линии наблюдения».
«Все увеличительные линзы демонтируют 27 ноября. В ближайшее время их заменят на другие. Ситуацию с родителями студента урегулировали», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на руководителя проекта «Линии наблюдения» Александру Тихонову. Родителя студента сообщили изданию, что они хотят получить возмещение за испорченную одежду.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались на увеличительные линзы в трамваях, которые появились в рамках проекта «Линии наблюдения». Линза сфокусировала солнечные лучи на пуховике, на нем осталась дырка.
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В Перми из трамваев уберут увеличительные линзы после инцидента с прожженным пуховиком студента. Линзы появились в электротранспорте в рамках проекта «Линии наблюдения». «Все увеличительные линзы демонтируют 27 ноября. В ближайшее время их заменят на другие. Ситуацию с родителями студента урегулировали», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на руководителя проекта «Линии наблюдения» Александру Тихонову. Родителя студента сообщили изданию, что они хотят получить возмещение за испорченную одежду. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались на увеличительные линзы в трамваях, которые появились в рамках проекта «Линии наблюдения». Линза сфокусировала солнечные лучи на пуховике, на нем осталась дырка.