Общество Транспорт Из пермских трамваев уберут опасные линзы Из пермских трамваев уберут линзы после инцидента с прожженным пуховиком 27 ноября 2024 в 18:55 Размер текста - 17 + Увеличительные линзы из пермских трамваев демонтируют сегодня Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми из трамваев уберут увеличительные линзы после инцидента с прожженным пуховиком студента. Линзы появились в электротранспорте в рамках проекта «Линии наблюдения». «Все увеличительные линзы демонтируют 27 ноября. В ближайшее время их заменят на другие. Ситуацию с родителями студента урегулировали», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на руководителя проекта «Линии наблюдения» Александру Тихонову. Родителя студента сообщили изданию, что они хотят получить возмещение за испорченную одежду. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались на увеличительные линзы в трамваях, которые появились в рамках проекта «Линии наблюдения». Линза сфокусировала солнечные лучи на пуховике, на нем осталась дырка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми из трамваев уберут увеличительные линзы после инцидента с прожженным пуховиком студента. Линзы появились в электротранспорте в рамках проекта «Линии наблюдения». «Все увеличительные линзы демонтируют 27 ноября. В ближайшее время их заменят на другие. Ситуацию с родителями студента урегулировали», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на руководителя проекта «Линии наблюдения» Александру Тихонову. Родителя студента сообщили изданию, что они хотят получить возмещение за испорченную одежду. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки пожаловались на увеличительные линзы в трамваях, которые появились в рамках проекта «Линии наблюдения». Линза сфокусировала солнечные лучи на пуховике, на нем осталась дырка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям