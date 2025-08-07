ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о детском отдыхе

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести единый сертификат на 20 тысяч рублей, которым россияне смогут оплатить часть путевки в детский лагерь. Также его можно будет использовать на оплату санаториев или проезда к месту отдыха. Инициативу в беседе с URA.RU поддержал депутат законодательного собрания Пермского края от ЛДПР Олег Постников.
«Летний отдых должен быть доступен каждому ребенку, вне зависимости от материального положения его семьи и количества детей в ней. Мы считаем, что предложенная федеральным лидером партии мера в виде сертификата — своевременная. Но для Пермского края этого мало. Мы настаиваем на том, чтобы увеличить номинал сертификата до 50 тысяч рублей для семей с двумя и более детьми. А еще — чтобы льготы и компенсации начислялись автоматически, без лишней бумажной волокиты», — подчеркнул Олег Постников.
В Пермском крае сейчас действует 49 лагерей, из них 11 муниципальных, — рассказал Постников. В среднем путевка на одного ребенка стоит около 62 тысяч рублей за одну смену. Инициатива ЛДПР, по мнению депутата, позволит сделать оздоровление доступным не только для детей из многодетных или малообеспеченных семей, но и для обычных работающих родителей, которые зачастую не проходят по формальным критериям льготников, но испытывают те же финансовые трудности.
На региональном уровне представитель ЛДПР предлагает ввести «детский кэшбек» — возврат денег, уплаченных за путевки в лагеря или билеты на проезд к ним. А субъектам федерации, по его мнению, было бы целесообразно вернуть федеральные субсидии на летний отдых для детей приоритетных категорий (дети участников СВО, многодетные, дети из малообеспеченных семей).
