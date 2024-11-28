В Челябинске на выходных, 30 ноября и 1 декабря, устроят музыкальные вечера, на одном из которых выступят популярные музыканты в жанре шансон. Сходить также предлагают на открытие катка и вечеринку для знакомств. Любителей более спокойного отдыха ждут на фестивале духовных практик и акции «ЗОЖ». URA.RU собрало самые интересные мероприятия предстоящих выходных.
Акция «Здоровый выходной»
На пешеходной улице Кирова в субботу, 30 ноября, пройдет флешмоб в тематике здорового образа жизни. Участников ожидают викторины, игры, творческие мастер-классы, концерт и аттракционы: «Гигантский боулинг», «Огромные пятнашки», «Здоровая игра ходилка». Вход на мероприятие свободный.
Открытие ледового катка
В парке имени Терешковой 30 ноября торжественно откроют ледовый каток. Перед гостями представят музыкальную программу и шоу фигуристов. Также пройдут розыгрыши призов. Вход на каток обойдется в 200 рублей.
Фестиваль Клуба веселых и находчивых
В честь закрытия сезона игр КВН 30 ноября состоится традиционный фестиваль «Снежные буераки». Мероприятие состоится в ДС «Юность». Для зрителей выступят команды челябинских лиг — Кременкульский ДК «Родня», «Диккенс например» и «Олег», а также представители Высшей лиги — «Евразия», «Город N» и «Ровеньки». Стоимость билетов начинается — от 300 рублей.
Быстрые знакомства для взрослых
В «Галактике развлечений» 30 ноября устроят вечеринку для знакомств. Гости смогут найти себе пару или новых друзей, а также смогут просто отдохнуть под диджей-сеты. Для тех, кто не хочет знакомиться, но желает скрасить вечер субботы подготовили опознавательные знаки — красные браслеты. Стоимость билета — от 500 рублей.
Концерт в жанре шансон
Концерт «Шансон Парад» состоится в конгресс-холле «Центр международной торговли» 30 ноября. Свои хиты исполнят шансонье — Владимир Асмолов, Владимир Черняков, Влад Корнилов, Руслан Швыдченко, Ева Амурова и другие. На мероприятии челябинцы смогут услышать такие песни: «Осень жизни», «Я иду в кабак», «Мой Дальний Восток», «За глаза твои карие» и прочие композиции из репертуаров артистов.
Музыкальные импровизации
Вечер музыкальных импровизаций пройдет 1 декабря на встрече с пианисткой Вероникой Арбузовой, которая пройдет в арт-оранжерее «ЛюбаПетя». Посетители также смогут попробовать себя в роли музыкантов и расслабиться под звуки фортепиано. Стоимость — 1300 рублей.
Открытие ретритного дома: фестиваль духовных практик
На открытии ретритного дома «Дом Солнца» в ГЛК «Солнечная долина» (Миасс) 1 декабря состоится фестиваль «Солнца и Луны». Там соберутся ведущие духовные мастера со всей России, которые проведут практики, а также лекции о медитациях и хатха-йоге. Участников также ожидает концерт группы Annahata, практика невесомости и тантра отношений. На площадке будет организована ярмарка. Стоимость — 3,5 тысячи рублей.
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