Иностранные хакеры взломали сервера больницы из ХМАО и потребовали тысячи долларов

Иностранные хакеры взломали систему одной из больниц Нефтеюганска, зашифровали оборудование и потребовали от руководства тысячи долларов. Об этом рассказал замгубернатора ХМАО Павел Ципорин в ходе комитета по развитию гражданского общества в Думе округа.
«Причиной взлома стали нерадивые сотрудники информационной безопасности больницы. Не раз рассказывали о способах защиты, но, к сожалению, они к нам не прислушались. В итоге в систему больницы проникли злоумышленники, которые зашифровали оборудование и сервера. С них требовали деньги, насколько я помню, несколько тысяч долларов», — рассказал Ципорин.
Восстановить работу учреждения удалось после вмешательства сотрудников службы безопасности департамента информационных технологий ХМАО. При этом уточнять, о какой именно больнице идет речь, он не стал.
Ранее URA.RU писало, что полицейские ХМАО вычислили и поймали 18-летнего хакера из Дагестана. Он оформлял микрокредиты на жителей региона.
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