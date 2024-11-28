Иностранные хакеры взломали сервера больницы из ХМАО и потребовали тысячи долларов

В Нефтеюганске хакеры заблокировали работу больницы, чтобы получить выкуп
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нефтеюганске хакеры заблокировали работу больницы и требовали деньги
В Нефтеюганске хакеры заблокировали работу больницы и требовали деньги Фото:

Иностранные хакеры взломали систему одной из больниц Нефтеюганска, зашифровали оборудование и потребовали от руководства тысячи долларов. Об этом рассказал замгубернатора ХМАО Павел Ципорин в ходе комитета по развитию гражданского общества в Думе округа.

«Причиной взлома стали нерадивые сотрудники информационной безопасности больницы. Не раз рассказывали о способах защиты, но, к сожалению, они к нам не прислушались. В итоге в систему больницы проникли злоумышленники, которые зашифровали оборудование и сервера. С них требовали деньги, насколько я помню, несколько тысяч долларов», — рассказал Ципорин.

Восстановить работу учреждения удалось после вмешательства сотрудников службы безопасности департамента информационных технологий ХМАО. При этом уточнять, о какой именно больнице идет речь, он не стал.

Ранее URA.RU писало, что полицейские ХМАО вычислили и поймали 18-летнего хакера из Дагестана. Он оформлял микрокредиты на жителей региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иностранные хакеры взломали систему одной из больниц Нефтеюганска, зашифровали оборудование и потребовали от руководства тысячи долларов. Об этом рассказал замгубернатора ХМАО Павел Ципорин в ходе комитета по развитию гражданского общества в Думе округа. «Причиной взлома стали нерадивые сотрудники информационной безопасности больницы. Не раз рассказывали о способах защиты, но, к сожалению, они к нам не прислушались. В итоге в систему больницы проникли злоумышленники, которые зашифровали оборудование и сервера. С них требовали деньги, насколько я помню, несколько тысяч долларов», — рассказал Ципорин. Восстановить работу учреждения удалось после вмешательства сотрудников службы безопасности департамента информационных технологий ХМАО. При этом уточнять, о какой именно больнице идет речь, он не стал. Ранее URA.RU писало, что полицейские ХМАО вычислили и поймали 18-летнего хакера из Дагестана. Он оформлял микрокредиты на жителей региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...