Боррель признал отставание Евросоюза от России в вооружении

Объем производства снарядов в ЕС за один год равен количеству, которое Россия расходует в течение одного месяца на СВО на Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
«Россия использует столько же (снарядов) за один месяц, сколько у нас (производится) за год», — заявил Боррель в ходе своего выступления на геополитическом форуме в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что Россия выпускает 800 тысяч снарядов в месяц, ровно столько ЕС производит за год.
Ранее Боррель выразил мнение, что столкновения между российскими и европейскими вооруженными силами на украинской территории маловероятны. Он также подтвердил намерение Европейского союза продолжать оказывать военную поддержку Киеву.
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