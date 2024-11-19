Боррель озвучил вероятность столкновений РФ и европейских войск на Украине

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель выразил уверенность в том, что конфронтация между российскими и европейскими войсками на территории Украины не ожидается. Заявление он сделал на пресс-конференции после заседания министров обороны стран Европейского союза в Брюсселе.
«ЕС не участвует в военных действиях и не втянут в конфликт. На украинской территории отсутствуют войска Евросоюза, поэтому столкновение с российскими войсками не предвидится», — сказал Боррель. Он также подчеркивал, что Евросоюз продолжит предоставлять военную помощь Киеву. Однако не все страны были согласны с таким решением.
Россия рассматривает поставки оружия Киеву как препятствие для переговоров, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, все грузы, которые содержат вооружения для Украины, будут считаться законными целями. Министр также напомнил пункт по Украине в итоговой декларации G20, которую приняла, в том числе Россия. «Там есть призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях», — сказал Лавров.
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