Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер

Костин: Набиуллина смелая женщина, она борется с инфляцией как Тэтчер

02 декабря 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Набиуллина и Тэтчер «железные леди», которые вступили в борьбу с инфляцией, заявил Костин Фото: Илья Московец © URA.RU Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка России Эльвиру Набиуллину с бывшим британским премьер-министром Маргарет Тэтчер. По его словам, они схожи в принятии решений. Костин отметил решимость главы ЦБ в борьбе с инфляцией и назвал их «железными леди» за принципиальную позицию по ключевым экономическим вопросам. «Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же „железная леди“, как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — сказал Костин во время беседы с Reuters . Он также отметил, что хотя его взгляды на уровень инфляции отличаются, важность ее контроля является приоритетом для руководства ЦБ. В дополнение к этому, Андрей Костин выразил ожидание, что в следующем году инфляция в России снизится до 6,4%, что находится в соответствии с прогнозами Набиуллиной. Также он подчеркнул необходимость снижения ключевой ставки Центробанка, которая сейчас находится на рекордно высоком уровне. Однако предупредил, что если инфляция не удастся замедлить, придется искать альтернативные методы регулирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка России Эльвиру Набиуллину с бывшим британским премьер-министром Маргарет Тэтчер. По его словам, они схожи в принятии решений. Костин отметил решимость главы ЦБ в борьбе с инфляцией и назвал их «железными леди» за принципиальную позицию по ключевым экономическим вопросам. «Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же „железная леди“, как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — сказал Костин во время беседы с Reuters. Он также отметил, что хотя его взгляды на уровень инфляции отличаются, важность ее контроля является приоритетом для руководства ЦБ. В дополнение к этому, Андрей Костин выразил ожидание, что в следующем году инфляция в России снизится до 6,4%, что находится в соответствии с прогнозами Набиуллиной. Также он подчеркнул необходимость снижения ключевой ставки Центробанка, которая сейчас находится на рекордно высоком уровне. Однако предупредил, что если инфляция не удастся замедлить, придется искать альтернативные методы регулирования.