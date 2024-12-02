Костин сравнил Набиуллину с Тэтчер

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка России Эльвиру Набиуллину с бывшим британским премьер-министром Маргарет Тэтчер. По его словам, они схожи в принятии решений. Костин отметил решимость главы ЦБ в борьбе с инфляцией и назвал их «железными леди» за принципиальную позицию по ключевым экономическим вопросам.
«Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же „железная леди“, как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — сказал Костин во время беседы с Reuters. Он также отметил, что хотя его взгляды на уровень инфляции отличаются, важность ее контроля является приоритетом для руководства ЦБ.
В дополнение к этому, Андрей Костин выразил ожидание, что в следующем году инфляция в России снизится до 6,4%, что находится в соответствии с прогнозами Набиуллиной. Также он подчеркнул необходимость снижения ключевой ставки Центробанка, которая сейчас находится на рекордно высоком уровне. Однако предупредил, что если инфляция не удастся замедлить, придется искать альтернативные методы регулирования.
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Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Центробанка России Эльвиру Набиуллину с бывшим британским премьер-министром Маргарет Тэтчер. По его словам, они схожи в принятии решений. Костин отметил решимость главы ЦБ в борьбе с инфляцией и назвал их «железными леди» за принципиальную позицию по ключевым экономическим вопросам. «Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же „железная леди“, как Набиуллина — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — сказал Костин во время беседы с Reuters. Он также отметил, что хотя его взгляды на уровень инфляции отличаются, важность ее контроля является приоритетом для руководства ЦБ. В дополнение к этому, Андрей Костин выразил ожидание, что в следующем году инфляция в России снизится до 6,4%, что находится в соответствии с прогнозами Набиуллиной. Также он подчеркнул необходимость снижения ключевой ставки Центробанка, которая сейчас находится на рекордно высоком уровне. Однако предупредил, что если инфляция не удастся замедлить, придется искать альтернативные методы регулирования.