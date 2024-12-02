02 декабря 2024

Губернатор и спикер челябинского заксобрания почтили память Неизвестного солдата. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение. Челябинск
Руководители всех ветвей власти возложили цветы к Вечному огню Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и спикер заксобрания региона Олег Гербер 3 декабря почтили память Неизвестного солдата, возложив цветы к Вечному огню. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Руководители исполнительной, законодательной и судебной властей региона, а также руководство силовых структур и депутаты, общественники, религиозные деятели и другие жители почтили память Неизвестного солдата минутой молчания. Затем состоялось возложение цветов», — сообщил корреспондент агентства.

День Неизвестного солдата в России отмечается 3 декабря. Эта дата учреждена в память о воинах, погибших в боевых действиях, чье имя осталось неизвестным. Заксобрание региона выступило с обращением по поводу памятной даты.

«День Неизвестного солдата — это дань уважения всем советским и российским военнослужащим, которые погибли при исполнении долга в военных конфликтах, но не были опознаны. И сегодня, когда в стране проходит специальная военная операция, эта дата получает новые смыслы.

Сохранение памяти о подвигах защитников — наш долг и святая обязанность. Благодарим всех активистов поискового движения за их благородную миссию и нелегкий труд по увековечению исторической памяти. Пока мы помним и возвращаем из небытия пропавших без вести героев, они живы. Никто не забыт, ничто не забыто», — говорится в обращении, подписанном депутатами заксобрания.

Возложение. Челябинск
День Неизвестного солдата отмечается 3 декабря
Фото:
Возложение. Челябинск
Солдаты Челябинского гарнизона выстроились в почетном карауле
Фото:
Возложение. Челябинск
Цветы возложили руководители силовых ведомств региона
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и спикер заксобрания региона Олег Гербер 3 декабря почтили память Неизвестного солдата, возложив цветы к Вечному огню. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Руководители исполнительной, законодательной и судебной властей региона, а также руководство силовых структур и депутаты, общественники, религиозные деятели и другие жители почтили память Неизвестного солдата минутой молчания. Затем состоялось возложение цветов», — сообщил корреспондент агентства. День Неизвестного солдата в России отмечается 3 декабря. Эта дата учреждена в память о воинах, погибших в боевых действиях, чье имя осталось неизвестным. Заксобрание региона выступило с обращением по поводу памятной даты. «День Неизвестного солдата — это дань уважения всем советским и российским военнослужащим, которые погибли при исполнении долга в военных конфликтах, но не были опознаны. И сегодня, когда в стране проходит специальная военная операция, эта дата получает новые смыслы. Сохранение памяти о подвигах защитников — наш долг и святая обязанность. Благодарим всех активистов поискового движения за их благородную миссию и нелегкий труд по увековечению исторической памяти. Пока мы помним и возвращаем из небытия пропавших без вести героев, они живы. Никто не забыт, ничто не забыто», — говорится в обращении, подписанном депутатами заксобрания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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