Губернатор и спикер челябинского заксобрания почтили память Неизвестного солдата. Фото, видео

03 декабря 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Руководители всех ветвей власти возложили цветы к Вечному огню Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и спикер заксобрания региона Олег Гербер 3 декабря почтили память Неизвестного солдата, возложив цветы к Вечному огню. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Руководители исполнительной, законодательной и судебной властей региона, а также руководство силовых структур и депутаты, общественники, религиозные деятели и другие жители почтили память Неизвестного солдата минутой молчания. Затем состоялось возложение цветов», — сообщил корреспондент агентства. День Неизвестного солдата в России отмечается 3 декабря. Эта дата учреждена в память о воинах, погибших в боевых действиях, чье имя осталось неизвестным. Заксобрание региона выступило с обращением по поводу памятной даты. «День Неизвестного солдата — это дань уважения всем советским и российским военнослужащим, которые погибли при исполнении долга в военных конфликтах, но не были опознаны. И сегодня, когда в стране проходит специальная военная операция, эта дата получает новые смыслы. Сохранение памяти о подвигах защитников — наш долг и святая обязанность. Благодарим всех активистов поискового движения за их благородную миссию и нелегкий труд по увековечению исторической памяти. Пока мы помним и возвращаем из небытия пропавших без вести героев, они живы. Никто не забыт, ничто не забыто», — говорится в обращении, подписанном депутатами заксобрания. День Неизвестного солдата отмечается 3 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Солдаты Челябинского гарнизона выстроились в почетном карауле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Цветы возложили руководители силовых ведомств региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и спикер заксобрания региона Олег Гербер 3 декабря почтили память Неизвестного солдата, возложив цветы к Вечному огню. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Руководители исполнительной, законодательной и судебной властей региона, а также руководство силовых структур и депутаты, общественники, религиозные деятели и другие жители почтили память Неизвестного солдата минутой молчания. Затем состоялось возложение цветов», — сообщил корреспондент агентства. День Неизвестного солдата в России отмечается 3 декабря. Эта дата учреждена в память о воинах, погибших в боевых действиях, чье имя осталось неизвестным. Заксобрание региона выступило с обращением по поводу памятной даты. «День Неизвестного солдата — это дань уважения всем советским и российским военнослужащим, которые погибли при исполнении долга в военных конфликтах, но не были опознаны. И сегодня, когда в стране проходит специальная военная операция, эта дата получает новые смыслы. Сохранение памяти о подвигах защитников — наш долг и святая обязанность. Благодарим всех активистов поискового движения за их благородную миссию и нелегкий труд по увековечению исторической памяти. Пока мы помним и возвращаем из небытия пропавших без вести героев, они живы. Никто не забыт, ничто не забыто», — говорится в обращении, подписанном депутатами заксобрания.