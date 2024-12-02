В ХМАО врач пойдет под суд за взятку в два миллиона рублей

Ханты-Мансийский районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего заведующего офтальмологическим отделением в Окружной клинической больнице, который обвиняется в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета.
«По версии следствия, обвиняемый получил через посредника взятку в виде денег и оплаты туристических путевок от директора коммерческой организации, осуществляющей продажу медицинского оборудования, за предоставление информации о планируемых закупках в целях обеспечения заключения контрактов. Общая сумма взятки составила более двух миллионов рублей», — сообщили агентству в ведомстве.
Обвинительное заключение утверждено прокуратурой региона. Дело направлено в суд для рассмотрения.
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