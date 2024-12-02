02 декабря 2024

В ХМАО врач пойдет под суд за взятку в два миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-врачу грозит уголовная ответственность за взятку в два миллиона рублей
Экс-врачу грозит уголовная ответственность за взятку в два миллиона рублей Фото:

Ханты-Мансийский районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего заведующего офтальмологическим отделением в Окружной клинической больнице, который обвиняется в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета.

«По версии следствия, обвиняемый получил через посредника взятку в виде денег и оплаты туристических путевок от директора коммерческой организации, осуществляющей продажу медицинского оборудования, за предоставление информации о планируемых закупках в целях обеспечения заключения контрактов. Общая сумма взятки составила более двух миллионов рублей», — сообщили агентству в ведомстве.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой региона. Дело направлено в суд для рассмотрения.

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Ханты-Мансийский районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего заведующего офтальмологическим отделением в Окружной клинической больнице, который обвиняется в коррупции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета. «По версии следствия, обвиняемый получил через посредника взятку в виде денег и оплаты туристических путевок от директора коммерческой организации, осуществляющей продажу медицинского оборудования, за предоставление информации о планируемых закупках в целях обеспечения заключения контрактов. Общая сумма взятки составила более двух миллионов рублей», — сообщили агентству в ведомстве. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой региона. Дело направлено в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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