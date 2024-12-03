Где в Екатеринбурге покажут балет «Щелкунчик» в постановке Большого театра

«Щелкунчик» от Большого театра покажут в двух кинотеатрах Екатеринбурга
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Генеральный прогон спектакля «Щелкунчик». Екатеринбург, спектакль щелкунчик
«Щелкунчик» считается одним из самых новогодних балетов Фото:

Легендарный балет «Щелкунчик», поставленный Большим театром на музыку Петра Чайковского, покажут в кинотеатрах Екатеринбурга. Билеты пока еще есть в продаже.

Всего будет два показа: 30 декабря в 21:00 и 31 декабря в 14:00 по уральскому времени. Сейчас горожанам предлагают билеты в кинотеатрах «Каро 10» («Радуга Парк») и «Синема парк» (ТЦ «Алатырь»). Цена вопроса — 600 и 800 рублей соответственно. Те, кто не успеют занять места, смогут увидеть балет 31 декабря в официальном сообществе Большого театра во «ВКонтакте» в 22:00, в этот же день показ пройдет на Первом канале — в 14:00.

Ежегодно «Щелкунчик» пользуется огромной популярностью у россиян перед новогодними праздниками. В связи с этим в 2024 году Большой театр решил ввести аукционную систему для продажи билетов. На первый показ зрители раскупили билеты за две минуты.

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Легендарный балет «Щелкунчик», поставленный Большим театром на музыку Петра Чайковского, покажут в кинотеатрах Екатеринбурга. Билеты пока еще есть в продаже. Всего будет два показа: 30 декабря в 21:00 и 31 декабря в 14:00 по уральскому времени. Сейчас горожанам предлагают билеты в кинотеатрах «Каро 10» («Радуга Парк») и «Синема парк» (ТЦ «Алатырь»). Цена вопроса — 600 и 800 рублей соответственно. Те, кто не успеют занять места, смогут увидеть балет 31 декабря в официальном сообществе Большого театра во «ВКонтакте» в 22:00, в этот же день показ пройдет на Первом канале — в 14:00. Ежегодно «Щелкунчик» пользуется огромной популярностью у россиян перед новогодними праздниками. В связи с этим в 2024 году Большой театр решил ввести аукционную систему для продажи билетов. На первый показ зрители раскупили билеты за две минуты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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