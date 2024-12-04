Под Таганрогом сбили 12 беспилотников ВСУ

В районе Таганрога уничтожено 12 БПЛА
В районе Таганрога (Ростовская область) сбито 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА», — пишет Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что атака ведется с раннего утра. Ее успешно отражают средства ПВО. Пострадавших и разрушений в результате налета дронов нет.
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