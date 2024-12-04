Под Таганрогом сбили 12 беспилотников ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В районе Таганрога уничтожено 12 БПЛА
В районе Таганрога уничтожено 12 БПЛА Фото:

В районе Таганрога (Ростовская область) сбито 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. 

«Уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА», — пишет Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что атака ведется с раннего утра. Ее успешно отражают средства ПВО. Пострадавших и разрушений в результате налета дронов нет. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Таганрога (Ростовская область) сбито 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.  «Уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА», — пишет Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что атака ведется с раннего утра. Ее успешно отражают средства ПВО. Пострадавших и разрушений в результате налета дронов нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...