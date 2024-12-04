В Екатеринбурге начали строить новый мост

В Екатеринбурге начали строить новый мост из Компрессорного микрорайона
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка
Проект реализуют в 2026 году (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге началось строительство нового моста, по которому можно будет выехать из Компрессорного микрорайона. По контракту завершить путепровод должны в 2026 году, уточнили URA.RU в горадминистрации, корректируя заявление вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова, сделанное им накануне на заседании одной из комиссий думы.

«Сегодня выполняются работы по строительству нового моста, после завершения его строительства и пуска движения старый будет демонтирован. Срок реализации [проекта] — 2024—2026 годы, финансирование обеспечено в полном объеме. Подрядчик выполняет работу в соответствии с графиком. По дороге контракта нет», — рассказали в мэрии.

Говоря о строительстве дороги от Низового переулка через Кунгурский проезд с выездом на Компрессорный, в мэрии отметили, что «на сегодня проработана предварительная трассировка». «В следующем году будем рассматривать возможность ее проектирования», — сказано в сообщении.

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В Екатеринбурге началось строительство нового моста, по которому можно будет выехать из Компрессорного микрорайона. По контракту завершить путепровод должны в 2026 году, уточнили URA.RU в горадминистрации, корректируя заявление вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова, сделанное им накануне на заседании одной из комиссий думы. «Сегодня выполняются работы по строительству нового моста, после завершения его строительства и пуска движения старый будет демонтирован. Срок реализации [проекта] — 2024—2026 годы, финансирование обеспечено в полном объеме. Подрядчик выполняет работу в соответствии с графиком. По дороге контракта нет», — рассказали в мэрии. Говоря о строительстве дороги от Низового переулка через Кунгурский проезд с выездом на Компрессорный, в мэрии отметили, что «на сегодня проработана предварительная трассировка». «В следующем году будем рассматривать возможность ее проектирования», — сказано в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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