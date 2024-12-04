В Екатеринбурге начали строить новый мост

В Екатеринбурге начали строить новый мост из Компрессорного микрорайона

04 декабря 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Проект реализуют в 2026 году (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге началось строительство нового моста, по которому можно будет выехать из Компрессорного микрорайона. По контракту завершить путепровод должны в 2026 году, уточнили URA.RU в горадминистрации, корректируя заявление вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова, сделанное им накануне на заседании одной из комиссий думы. «Сегодня выполняются работы по строительству нового моста, после завершения его строительства и пуска движения старый будет демонтирован. Срок реализации [проекта] — 2024—2026 годы, финансирование обеспечено в полном объеме. Подрядчик выполняет работу в соответствии с графиком. По дороге контракта нет», — рассказали в мэрии. Говоря о строительстве дороги от Низового переулка через Кунгурский проезд с выездом на Компрессорный, в мэрии отметили, что «на сегодня проработана предварительная трассировка». «В следующем году будем рассматривать возможность ее проектирования», — сказано в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге началось строительство нового моста, по которому можно будет выехать из Компрессорного микрорайона. По контракту завершить путепровод должны в 2026 году, уточнили URA.RU в горадминистрации, корректируя заявление вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова, сделанное им накануне на заседании одной из комиссий думы. «Сегодня выполняются работы по строительству нового моста, после завершения его строительства и пуска движения старый будет демонтирован. Срок реализации [проекта] — 2024—2026 годы, финансирование обеспечено в полном объеме. Подрядчик выполняет работу в соответствии с графиком. По дороге контракта нет», — рассказали в мэрии. Говоря о строительстве дороги от Низового переулка через Кунгурский проезд с выездом на Компрессорный, в мэрии отметили, что «на сегодня проработана предварительная трассировка». «В следующем году будем рассматривать возможность ее проектирования», — сказано в сообщении.