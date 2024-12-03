«Он может просто лечь»: названы сроки строительства моста из Компрессорного района

Новый мост из Компрессорного района Екатеринбурга появится до 2026 года

03 декабря 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Бубнов заявил о необходимости нового моста (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге мост, по которому можно будет выехать из Компрессорного района, начнут демонтировать в 2025 году. К 2026 году путепровод, как и дополнительная дорога в поселок, средства на строительство которой не заложили в бюджет 2025-го, должны быть готовы. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Бубнов на совместном заседании комиссии по городскому хозяйству и по экономическому развитию, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас реализуем реконструкцию этого моста, потому что он может просто лечь у нас на Транссиб (через Компрессорный проходит Транссибирская железная дорога, — прим. URA.RU). В следующем году начнется демонтаж старого моста. Нам осталось построить дополнительную дорогу. Но в 2025 году эти работы не предусмотрены. Хотелось бы, чтобы в 2026 году и мост был, и дополнительный въезд появился», — сказал Бубнов. Старый мост сильно обветшал, что не позволяет его отремонтировать. Поэтому вместо него власти хотят установить новый мост. Предполагается, что по нему смогут ездить как легковые автомобили, так и большегрузы. Планы по строительству были озвучены еще в 2022 году, но с того момента к работам так и не приступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге мост, по которому можно будет выехать из Компрессорного района, начнут демонтировать в 2025 году. К 2026 году путепровод, как и дополнительная дорога в поселок, средства на строительство которой не заложили в бюджет 2025-го, должны быть готовы. Об этом рассказал вице-мэр Алексей Бубнов на совместном заседании комиссии по городскому хозяйству и по экономическому развитию, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас реализуем реконструкцию этого моста, потому что он может просто лечь у нас на Транссиб (через Компрессорный проходит Транссибирская железная дорога, — прим. URA.RU). В следующем году начнется демонтаж старого моста. Нам осталось построить дополнительную дорогу. Но в 2025 году эти работы не предусмотрены. Хотелось бы, чтобы в 2026 году и мост был, и дополнительный въезд появился», — сказал Бубнов. Старый мост сильно обветшал, что не позволяет его отремонтировать. Поэтому вместо него власти хотят установить новый мост. Предполагается, что по нему смогут ездить как легковые автомобили, так и большегрузы. Планы по строительству были озвучены еще в 2022 году, но с того момента к работам так и не приступили.