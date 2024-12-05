Свердловских бойцов СВО бесплатно научат делать бизнес

«Деловая Россия» запустит в Екатеринбурге курсы для обучения бойцов СВО бизнесу

05 декабря 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Трудоустройство военных после СВО становится важной темой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловское отделение «Деловой России» запускает программу обучения участников СВО, освоив которую те смогут открыть собственное дело. Курсы будут бесплатными, рассказал URA.RU глава реготделения организации Леонид Гункевич. «Ветераны научатся выбирать перспективные ниши, определять оптимальную для себя форму ведения бизнеса — ИП, самозанятый или ООО, получат все необходимые знания по бухгалтерскому учету. А большая база „Деловой России“ позволит им найти поставщиков или производственных партнеров. По завершению программы участники СВО смогут не только открыть свое дело и начать зарабатывать, но и будут содействовать росту экономики страны», — поделился Гункевич. По мнению «делороссов», их программа отлично дополнит меры поддержки по трудоустройству бойцов СВО, которые уже разрабатываются федеральными и региональными властями. Планируется, что обучение может проходить на базе Областного фонда поддержки предпринимательства в «Домне» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16), в Штабе общественной поддержки «Единой России» (БЦ «Панорама») и в пространстве «Точка Кипения» («Ельцин Центр»). «Запустить программу мы планируем уже в начале 2025 года», — добавил куратор проекта и сопредседатель свердловского регионального отделения «Деловой России» Михаил Бабин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловское отделение «Деловой России» запускает программу обучения участников СВО, освоив которую те смогут открыть собственное дело. Курсы будут бесплатными, рассказал URA.RU глава реготделения организации Леонид Гункевич. «Ветераны научатся выбирать перспективные ниши, определять оптимальную для себя форму ведения бизнеса — ИП, самозанятый или ООО, получат все необходимые знания по бухгалтерскому учету. А большая база „Деловой России“ позволит им найти поставщиков или производственных партнеров. По завершению программы участники СВО смогут не только открыть свое дело и начать зарабатывать, но и будут содействовать росту экономики страны», — поделился Гункевич. По мнению «делороссов», их программа отлично дополнит меры поддержки по трудоустройству бойцов СВО, которые уже разрабатываются федеральными и региональными властями. Планируется, что обучение может проходить на базе Областного фонда поддержки предпринимательства в «Домне» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16), в Штабе общественной поддержки «Единой России» (БЦ «Панорама») и в пространстве «Точка Кипения» («Ельцин Центр»). «Запустить программу мы планируем уже в начале 2025 года», — добавил куратор проекта и сопредседатель свердловского регионального отделения «Деловой России» Михаил Бабин.