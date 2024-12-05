Лавров: Россия не хочет ни на кого нападать

Россия не хочет нападать на какие-либо страны в принципе, участие в конфликтах — это не выбор российской стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы вообще не хотим ни на кого нападать. <…> Это не наш выбор», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Она транслируется на странице МИД в соцсети «ВКонтакте». Лавров подчеркнул, что Вашингтон всегда пытался навредить РФ силами Украины. К этому, например, относятся удары по России дальнобойными ракетами.
Лавров также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который неоднократно отмечал, что именно США и другие страны Запада вынудили Россию начать проведение спецоперации на Украине. Он добавил, что Киев постепенно превращали в плацдарм для противостояния российской стороне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Россия не хочет нападать на какие-либо страны в принципе, участие в конфликтах — это не выбор российской стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы вообще не хотим ни на кого нападать. <…> Это не наш выбор», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Она транслируется на странице МИД в соцсети «ВКонтакте». Лавров подчеркнул, что Вашингтон всегда пытался навредить РФ силами Украины. К этому, например, относятся удары по России дальнобойными ракетами. Лавров также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который неоднократно отмечал, что именно США и другие страны Запада вынудили Россию начать проведение спецоперации на Украине. Он добавил, что Киев постепенно превращали в плацдарм для противостояния российской стороне.