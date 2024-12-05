Лавров: Россия не хочет ни на кого нападать

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Международный симпозиум "Создавая будущее". Москва, лавров сергей
Сергей Лавров напомнил, что Россия не хочет воевать с другими странами Фото:

Россия не хочет нападать на какие-либо страны в принципе, участие в конфликтах — это не выбор российской стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы вообще не хотим ни на кого нападать. <…> Это не наш выбор», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Она транслируется на странице МИД в соцсети «ВКонтакте». Лавров подчеркнул, что Вашингтон всегда пытался навредить РФ силами Украины. К этому, например, относятся удары по России дальнобойными ракетами.

Лавров также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который неоднократно отмечал, что именно США и другие страны Запада вынудили Россию начать проведение спецоперации на Украине. Он добавил, что Киев постепенно превращали в плацдарм для противостояния российской стороне.

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Россия не хочет нападать на какие-либо страны в принципе, участие в конфликтах — это не выбор российской стороны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы вообще не хотим ни на кого нападать. <…> Это не наш выбор», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ. Она транслируется на странице МИД в соцсети «ВКонтакте». Лавров подчеркнул, что Вашингтон всегда пытался навредить РФ силами Украины. К этому, например, относятся удары по России дальнобойными ракетами. Лавров также напомнил слова российского президента Владимира Путина, который неоднократно отмечал, что именно США и другие страны Запада вынудили Россию начать проведение спецоперации на Украине. Он добавил, что Киев постепенно превращали в плацдарм для противостояния российской стороне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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