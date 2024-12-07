Лукашенко поставил белорусскому ВПК задачу по «Орешнику»

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Лукашенко поручил ВПК Беларуси и России совместно развивать «Орешник»
Лукашенко поручил ВПК Беларуси и России совместно развивать «Орешник» Фото:

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил военно-промышленному комплексу страны в сотрудничестве с российскими экспертами заниматься развитием системы «Орешник». Об этом сообщил заместитель начальника генерального штаба ВС республики Сергей Лагодюк.

«Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие», — передает слова Лагодюка telegram-канал Минобороны Белоруссии. Замначальника генштаба отметил, что белорусские предприятия имеют значительный уровень локализации в этом комплексе, поэтому они активно участвуют в развитии «Орешника».

Ранее Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске попросил у российского лидера Владимира Путина разместить в республике ракетные системы «Орешник». Президент назвал это возможным. По словам Путина, поставки комплексов в Россию и Белоруссию будут осуществляться одновременно, передает 360.ru.

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил военно-промышленному комплексу страны в сотрудничестве с российскими экспертами заниматься развитием системы «Орешник». Об этом сообщил заместитель начальника генерального штаба ВС республики Сергей Лагодюк. «Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие», — передает слова Лагодюка telegram-канал Минобороны Белоруссии. Замначальника генштаба отметил, что белорусские предприятия имеют значительный уровень локализации в этом комплексе, поэтому они активно участвуют в развитии «Орешника». Ранее Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске попросил у российского лидера Владимира Путина разместить в республике ракетные системы «Орешник». Президент назвал это возможным. По словам Путина, поставки комплексов в Россию и Белоруссию будут осуществляться одновременно, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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