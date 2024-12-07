Лукашенко поставил белорусскому ВПК задачу по «Орешнику»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил военно-промышленному комплексу страны в сотрудничестве с российскими экспертами заниматься развитием системы «Орешник». Об этом сообщил заместитель начальника генерального штаба ВС республики Сергей Лагодюк.
«Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие», — передает слова Лагодюка telegram-канал Минобороны Белоруссии. Замначальника генштаба отметил, что белорусские предприятия имеют значительный уровень локализации в этом комплексе, поэтому они активно участвуют в развитии «Орешника».
Ранее Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске попросил у российского лидера Владимира Путина разместить в республике ракетные системы «Орешник». Президент назвал это возможным. По словам Путина, поставки комплексов в Россию и Белоруссию будут осуществляться одновременно, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.