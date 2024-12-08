Геофизики из ХМАО нарастили долги по зарплате сотрудникам

Компания «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (ХМАО) увеличила задолженность по зарплате сотрудникам. Роструд ХМАО сообщил, долг компании в декабре составил 49,3 миллиона рублей, что на 6,3 миллиона больше по сравнению с августом.
«Размер задолженности предприятия с августа 2024 года вырос с 43,035 млн руб. до 49,321 миллиона рублей. При этом увеличилось число работников, которым не выплатили зарплату», — сообщили URA.RU в окружной трудовой инспекции.
Компания задерживает выплаты почти двум сотням сотрудников. Представители Роструда подчеркнули, что предприятие обязано следовать утвержденному графику погашения задолженности.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники компании «Юганскнефтегазгеофизика»»» несколько месяцев не получают зарплату. Гострудинспекция привлекла компанию к административной ответственности, на директора заведено уголовное дело, а результаты проверки направлены в Следственный комитет.
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