Челябинские победители Паралимпийских игр получат по три миллиона рублей

Победители Паралимпийских игр-2024 из Челябинской области получат по три миллиона за золотую медаль и по два миллиона за серебряную. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщается на официальном правовом портале.
«Установить размер единовременного денежного пособия спортсменам Челябинской области по итогам участия в Паралимпийских играх в Париже. За золотую медаль — три миллиона рублей, за серебряную — два миллиона рублей, за бронзовую — один миллион, за участие — 500 тысяч рублей», — говорится в постановлении за подписью Текслера.
Выплаты получат и тренеры участников. За «золото» наставникам паралимпийцев выплатят по полтора миллиона рублей, за «серебро» — миллион, за «бронзу» — 500 тысяч рублей. За участие без призовых мест тренеры получат по 250 тысяч рублей.
Челябинские паралимпийцы вернулись из Франции в сентябре. Пловцов Валерию Шабалину, Дмитрия Черняева, Елизавету Сидоренко и атлетку Елену Шах встретили аплодисментами и танцами в аэропорту «Курчатов». Шабалина завоевала сразу две золотых медали, по одной серебряной и бронзовой. Золото из Парижа привез также пловец Черняев.
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