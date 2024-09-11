В Челябинск 11 сентября вернулись спортсмены, которые участвовали в Паралимпийских играх-2024 в Париже. В аэропорту «Курчатов» встретили пловцов Валерию Шабалину, Дмитрия Черняева Елизавету Сидоренко и атлетку Елену Шах, передает корреспондент URA.RU.
«Ощущения превосходные! Родные встречают, и все родственники рядом. Я благодарна всем, кто меня поддерживал. Огромное спасибо», — сообщила на встрече Шабалина.
Спортсменов встретили аплодисментами и танцами. Руководители, тренеры, родственники задарили их букетами цветов и обсыпали поздравлениями. Главную торжественную речь сказал министр физической культуры и спорта региона Александр Гриб.
Пловчиха Валерия Шабалина завоевала две золотые на дистанции 200 метров, одну серебряную на дистанции 100 метров и одну бронзовую медали, также на стометровке. Черняев забрал золото на дистанции 100 метров брассом в классе SB4. Тренерами спортсменов были Татьяна Новикова у первой и Михаил Уранов у второго участника паралимпиады.
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