В Челябинске встретили участников Паралимпийских игр в Париже. Фото, видео

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Параолимпийцы. Челябинск
Встречающие в аэропорту скандировали — «молодцы!» Фото:

В Челябинск 11 сентября вернулись спортсмены, которые участвовали в Паралимпийских играх-2024 в Париже. В аэропорту «Курчатов» встретили пловцов Валерию Шабалину, Дмитрия Черняева Елизавету Сидоренко и атлетку Елену Шах, передает корреспондент URA.RU.

«Ощущения превосходные! Родные встречают, и все родственники рядом. Я благодарна всем, кто меня поддерживал. Огромное спасибо», — сообщила на встрече Шабалина.

Спортсменов встретили аплодисментами и танцами. Руководители, тренеры, родственники задарили их букетами цветов и обсыпали поздравлениями. Главную торжественную речь сказал министр физической культуры и спорта региона Александр Гриб.

Пловчиха Валерия Шабалина завоевала две золотые на дистанции 200 метров, одну серебряную на дистанции 100 метров и одну бронзовую медали, также на стометровке. Черняев забрал золото на дистанции 100 метров брассом в классе SB4. Тренерами спортсменов были Татьяна Новикова у первой и Михаил Уранов у второго участника паралимпиады.

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В Челябинск 11 сентября вернулись спортсмены, которые участвовали в Паралимпийских играх-2024 в Париже. В аэропорту «Курчатов» встретили пловцов Валерию Шабалину, Дмитрия Черняева Елизавету Сидоренко и атлетку Елену Шах, передает корреспондент URA.RU. «Ощущения превосходные! Родные встречают, и все родственники рядом. Я благодарна всем, кто меня поддерживал. Огромное спасибо», — сообщила на встрече Шабалина. Спортсменов встретили аплодисментами и танцами. Руководители, тренеры, родственники задарили их букетами цветов и обсыпали поздравлениями. Главную торжественную речь сказал министр физической культуры и спорта региона Александр Гриб. Пловчиха Валерия Шабалина завоевала две золотые на дистанции 200 метров, одну серебряную на дистанции 100 метров и одну бронзовую медали, также на стометровке. Черняев забрал золото на дистанции 100 метров брассом в классе SB4. Тренерами спортсменов были Татьяна Новикова у первой и Михаил Уранов у второго участника паралимпиады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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