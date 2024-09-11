В Челябинске встретили участников Паралимпийских игр в Париже. Фото, видео

11 сентября 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Встречающие в аэропорту скандировали — «молодцы!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинск 11 сентября вернулись спортсмены, которые участвовали в Паралимпийских играх-2024 в Париже. В аэропорту «Курчатов» встретили пловцов Валерию Шабалину, Дмитрия Черняева Елизавету Сидоренко и атлетку Елену Шах, передает корреспондент URA.RU. «Ощущения превосходные! Родные встречают, и все родственники рядом. Я благодарна всем, кто меня поддерживал. Огромное спасибо», — сообщила на встрече Шабалина. Спортсменов встретили аплодисментами и танцами. Руководители, тренеры, родственники задарили их букетами цветов и обсыпали поздравлениями. Главную торжественную речь сказал министр физической культуры и спорта региона Александр Гриб. Пловчиха Валерия Шабалина завоевала две золотые на дистанции 200 метров, одну серебряную на дистанции 100 метров и одну бронзовую медали, также на стометровке. Черняев забрал золото на дистанции 100 метров брассом в классе SB4. Тренерами спортсменов были Татьяна Новикова у первой и Михаил Уранов у второго участника паралимпиады. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинск 11 сентября вернулись спортсмены, которые участвовали в Паралимпийских играх-2024 в Париже. В аэропорту «Курчатов» встретили пловцов Валерию Шабалину, Дмитрия Черняева Елизавету Сидоренко и атлетку Елену Шах, передает корреспондент URA.RU. «Ощущения превосходные! Родные встречают, и все родственники рядом. Я благодарна всем, кто меня поддерживал. Огромное спасибо», — сообщила на встрече Шабалина. Спортсменов встретили аплодисментами и танцами. Руководители, тренеры, родственники задарили их букетами цветов и обсыпали поздравлениями. Главную торжественную речь сказал министр физической культуры и спорта региона Александр Гриб. Пловчиха Валерия Шабалина завоевала две золотые на дистанции 200 метров, одну серебряную на дистанции 100 метров и одну бронзовую медали, также на стометровке. Черняев забрал золото на дистанции 100 метров брассом в классе SB4. Тренерами спортсменов были Татьяна Новикова у первой и Михаил Уранов у второго участника паралимпиады.