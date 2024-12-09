Мастера исправят ледяную Снегурочку, которую высмеяли жители Нижневартовска

Ледовую фигуру Снегурочки в Нижневартовске, которую высмеяли горожане, будут дорабатывать. До этого жителей смутило неестественное лицо сказочного персонажа на площади Нефтяников.
«Так как фигуры подготавливаются на площади и будут транспортироваться, они не до конца дорабатываются. У них силуэт лица будет доводится на месте, где она будет установлена», — сообщил представитель подрядчика Евгений Пирогов в telegram-канале «Нижневартовск официально».
Эту фигуру мастера планируют установить в парке Победы. А для главного новогоднего городка на площади готовят другую Снегурочку с Дедом Морозом. Рядом с ними поставят трон для фотозоны.
«Планируемая дата окончания работ на ледовом городке — 15 декабря. Но официальное открытие будет 21-го», — добавил директор управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Геннадий Котляров.
Ранее URA.RU рассказывало, что горожане сравнили нынешнюю Снегурочку с прошлогодней ледовой скульптурой. Тогда в народе ее прозвали Халком за мужеподобные черты.
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