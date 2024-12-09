09 декабря 2024

В ХМАО зимой начали курсировать судна на воздушной подушке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока что в Ханты-Мансийском районе открыты два маршрута
Пока что в Ханты-Мансийском районе открыты два маршрута Фото:

«Северречфлот» запустил в Ханты-Мансийском районе суда на воздушной подушке для перевозки пассажиров. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«АО „Северречфлот“ начинает обслуживание пассажирских маршрутов судами на воздушной подушке. Жители Ханты-Мансийского района могут воспользоваться маршрутами: Ханты-Мансийск — Пырьях — Ханты-Мансийск; Ханты-Мансийск — Кышик — Ханты-Мансийск», — следует из сообщения.

Маршрут Ханты-Мансийск — Троица — Ханты-Мансийск пока не обслуживается из-за сложных ледовых условий. А движение по направлению Ханты-Мансийск — Нялино — Ханты-Мансийск запустят после окончательного формирования ледового покрова.

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«Северречфлот» запустил в Ханты-Мансийском районе суда на воздушной подушке для перевозки пассажиров. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «АО „Северречфлот“ начинает обслуживание пассажирских маршрутов судами на воздушной подушке. Жители Ханты-Мансийского района могут воспользоваться маршрутами: Ханты-Мансийск — Пырьях — Ханты-Мансийск; Ханты-Мансийск — Кышик — Ханты-Мансийск», — следует из сообщения. Маршрут Ханты-Мансийск — Троица — Ханты-Мансийск пока не обслуживается из-за сложных ледовых условий. А движение по направлению Ханты-Мансийск — Нялино — Ханты-Мансийск запустят после окончательного формирования ледового покрова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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