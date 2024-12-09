В ХМАО зимой начали курсировать судна на воздушной подушке

«Северречфлот» запустил в Ханты-Мансийском районе суда на воздушной подушке для перевозки пассажиров. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«АО „Северречфлот“ начинает обслуживание пассажирских маршрутов судами на воздушной подушке. Жители Ханты-Мансийского района могут воспользоваться маршрутами: Ханты-Мансийск — Пырьях — Ханты-Мансийск; Ханты-Мансийск — Кышик — Ханты-Мансийск», — следует из сообщения.
Маршрут Ханты-Мансийск — Троица — Ханты-Мансийск пока не обслуживается из-за сложных ледовых условий. А движение по направлению Ханты-Мансийск — Нялино — Ханты-Мансийск запустят после окончательного формирования ледового покрова.
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