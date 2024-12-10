В Троицке парень ограбил слабовидящую пенсионерку

Грабитель слабовидящей пенсионерки в Троицке был задержан сотрудниками полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) 18-летний парень ограбил слабовидящую пенсионерку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, потерпевшая не смогла описать злоумышленника, но его все равно вычислили и задержали.

«Вечером неизвестный напал на 63-летнюю местную жительницу, которая возвращалась от старшего сына. Злоумышленник завладел сумкой, в которой находились мобильный телефон, зарядное устройство, кошелек, пластиковые карты, деньги и другие вещи. Ущерб составил более 23 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. По ее словам, сын, имеющий ограничения по здоровью, провожал ее, когда к ним подошел молодой человек, попросивший прикурить. После он рванул сумку у женщины и скрылся с ней. Пожилая женщина не смогла описать приметы нападавшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска опросили множество свидетелей и на основании полученных от них примет установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении задержанного возбуждено уголовно дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).