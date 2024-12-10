В Троицке парень ограбил слабовидящую пенсионерку

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Грабитель слабовидящей пенсионерки в Троицке был задержан сотрудниками полиции Фото:

В Троицке (Челябинская область) 18-летний парень ограбил слабовидящую пенсионерку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, потерпевшая не смогла описать злоумышленника, но его все равно вычислили и задержали.

«Вечером неизвестный напал на 63-летнюю местную жительницу, которая возвращалась от старшего сына. Злоумышленник завладел сумкой, в которой находились мобильный телефон, зарядное устройство, кошелек, пластиковые карты, деньги и другие вещи. Ущерб составил более 23 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. По ее словам, сын, имеющий ограничения по здоровью, провожал ее, когда к ним подошел молодой человек, попросивший прикурить. После он рванул сумку у женщины и скрылся с ней. Пожилая женщина не смогла описать приметы нападавшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска опросили множество свидетелей и на основании полученных от них примет установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении задержанного возбуждено уголовно дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

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В Троицке (Челябинская область) 18-летний парень ограбил слабовидящую пенсионерку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, потерпевшая не смогла описать злоумышленника, но его все равно вычислили и задержали. «Вечером неизвестный напал на 63-летнюю местную жительницу, которая возвращалась от старшего сына. Злоумышленник завладел сумкой, в которой находились мобильный телефон, зарядное устройство, кошелек, пластиковые карты, деньги и другие вещи. Ущерб составил более 23 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. По ее словам, сын, имеющий ограничения по здоровью, провожал ее, когда к ним подошел молодой человек, попросивший прикурить. После он рванул сумку у женщины и скрылся с ней. Пожилая женщина не смогла описать приметы нападавшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска опросили множество свидетелей и на основании полученных от них примет установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении задержанного возбуждено уголовно дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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