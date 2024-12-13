Места закончились: на каких челябинских базах отдыха свободны номера в новогодние каникулы

Челябинцы раскупили места на базах отдыха на новогодние каникулы

14 декабря 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Большинство апартаментов на базах отдыха Челябинской области раскуплены Фото: Анна Майорова © URA.RU На базах отдыха Челябинской области почти не осталось свободных номеров со 2 по 5 января. На каких челябинских озерах еще остались места для отдыха и что предлагают местные курорты — рассказывает URA.RU. Места для бронирования в первую неделю новогодних каникул закончились на базах «Русь», «Гости», «Боярская станица», «Побег из города», «Смолино» и «Лазурный берег». Свободных номеров нет также на курортах «Крутики» и «Фонград». Куда поехать в новогодние каникулы На базе отдыха «Форелька» среди свободных вариантов остались только стандартные номера на двоих с односпальными кроватями. За 25 500 рублей можно забронировать апартаменты с завтраком и обедом. Трехразовое питание обойдется уже в 29 100 рублей. С видом на озеро цены выше — 27 и 30 600 рублей соответственно. В «Волне» гостям предоставляют доступ к открытому бассейну Фото: Илья Московец © URA.RU На базе отдыха «Волна» осталось только два свободных номера. За 12 тысяч можно снять номер «комфорт» на мансарде. В проживание не включено питание, однако для гостей предоставлены мангальная зона, доступ к открытому бассейну и возможность проживания ребенка не старше шести лет бесплатно. За 16 500 на мансарде доступен трехместный номер на тех же условиях. В качестве дополнительного места там доступен диван. В «Кумкуль Парке» снять на новогодние каникулы можно только дуплекс. За 24 тысячи для двух — четырех человек предлагается дом с King Size кроватью и дополнительным диваном. Питание в стоимость не включено, однако обустроена кухонная зона с посудой. На части курортов остались номера только с раздельными кроватями Фото: Анна Майорова © URA.RU Четыре номера остались на базе отдыха «Чебаркуль» — один из них «стандарт» с раздельными кроватями. За девять тысяч рублей гости получат апартаменты с мини-холодильником. Собственной ванной комнаты тариф не предполагает. За 18 тысяч рублей остался четырехместный «стандарт» на тех же условиях. В качестве койко-мест предоставляются односпальные кровати. База отдыха «Утес» предлагает четыре варианта размещения. Один номер категории «стандарт» на двоих обойдется в 56 370 рублей. В тариф включено трехразовое питание по системе «шведский стол». В номере расположены мини-холодильник и чайный набор, а также есть балкон и телевизор. За ту же стоимость можно приобрести тур в номер с двумя полутораспальными кроватями, а за 53 150 рублей с двумя односпальными. В «Утесе» продают туры с полным пансионом формата «шведский стол» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Апартаменты с кроватью King Size, отдельной гостиной и диваном в «Утесе» доступны уже за 88 тысяч рублей. Полный пансион включен в стоимость, в номере также оборудована небольшая кухонная зона с варочной панелью и мини-холодильником. В отеле «Уральские зори» для бронирования доступны девять вариантов. Для проживающих организован завтрак, а за дополнительную плату открыт доступ к бильярду, спа-комплексу, боулингу и караоке. За 32 550 рублей предлагают номера «стандарт» с личным санузлом и душевой, а за 55 800 рублей домик «шале». Апартаменты с новым дизайном в «Уральских зорях» обойдутся уже в 38 750 рублей, однако свободным остался лишь один номер. За 46 500 остался один номер «комфорт» с собственной террасой, а за 51 150 рублей «студио» с кухонной мини-зоной. Свободные домики с личной баней остались в отеле «Уральские зори» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один «комфорт» обновленного типа без веранды можно арендовать за 44 950 рублей, также остались доступны два домика с личной баней за 77 500 рублей и четыре без дополнительных услуг за 57 — 63 тысячи рублей. В термах «Александрия» номер категории «стандарт» с завтраком на двоих можно снять за 48 тысяч рублей, полный пансион обойдется уже в 81 тысячу рублей. «Люкс» обойдется уже в 63 тысячи рублей или в 93 тысячи при тарифе с трехразовым питанием. За 72 и 103 тысячи рублей соответственно предлагают забронировать двухкомнатные апартаменты. В каждый тариф также включили безлимитное посещение термального и банного комплексов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На базах отдыха Челябинской области почти не осталось свободных номеров со 2 по 5 января. На каких челябинских озерах еще остались места для отдыха и что предлагают местные курорты — рассказывает URA.RU. Места для бронирования в первую неделю новогодних каникул закончились на базах «Русь», «Гости», «Боярская станица», «Побег из города», «Смолино» и «Лазурный берег». Свободных номеров нет также на курортах «Крутики» и «Фонград». На базе отдыха «Форелька» среди свободных вариантов остались только стандартные номера на двоих с односпальными кроватями. За 25 500 рублей можно забронировать апартаменты с завтраком и обедом. Трехразовое питание обойдется уже в 29 100 рублей. С видом на озеро цены выше — 27 и 30 600 рублей соответственно. На базе отдыха «Волна» осталось только два свободных номера. За 12 тысяч можно снять номер «комфорт» на мансарде. В проживание не включено питание, однако для гостей предоставлены мангальная зона, доступ к открытому бассейну и возможность проживания ребенка не старше шести лет бесплатно. За 16 500 на мансарде доступен трехместный номер на тех же условиях. В качестве дополнительного места там доступен диван. В «Кумкуль Парке» снять на новогодние каникулы можно только дуплекс. За 24 тысячи для двух — четырех человек предлагается дом с King Size кроватью и дополнительным диваном. Питание в стоимость не включено, однако обустроена кухонная зона с посудой. Четыре номера остались на базе отдыха «Чебаркуль» — один из них «стандарт» с раздельными кроватями. За девять тысяч рублей гости получат апартаменты с мини-холодильником. Собственной ванной комнаты тариф не предполагает. За 18 тысяч рублей остался четырехместный «стандарт» на тех же условиях. В качестве койко-мест предоставляются односпальные кровати. База отдыха «Утес» предлагает четыре варианта размещения. Один номер категории «стандарт» на двоих обойдется в 56 370 рублей. В тариф включено трехразовое питание по системе «шведский стол». В номере расположены мини-холодильник и чайный набор, а также есть балкон и телевизор. За ту же стоимость можно приобрести тур в номер с двумя полутораспальными кроватями, а за 53 150 рублей с двумя односпальными. Апартаменты с кроватью King Size, отдельной гостиной и диваном в «Утесе» доступны уже за 88 тысяч рублей. Полный пансион включен в стоимость, в номере также оборудована небольшая кухонная зона с варочной панелью и мини-холодильником. В отеле «Уральские зори» для бронирования доступны девять вариантов. Для проживающих организован завтрак, а за дополнительную плату открыт доступ к бильярду, спа-комплексу, боулингу и караоке. За 32 550 рублей предлагают номера «стандарт» с личным санузлом и душевой, а за 55 800 рублей домик «шале». Апартаменты с новым дизайном в «Уральских зорях» обойдутся уже в 38 750 рублей, однако свободным остался лишь один номер. За 46 500 остался один номер «комфорт» с собственной террасой, а за 51 150 рублей «студио» с кухонной мини-зоной. Один «комфорт» обновленного типа без веранды можно арендовать за 44 950 рублей, также остались доступны два домика с личной баней за 77 500 рублей и четыре без дополнительных услуг за 57 — 63 тысячи рублей. В термах «Александрия» номер категории «стандарт» с завтраком на двоих можно снять за 48 тысяч рублей, полный пансион обойдется уже в 81 тысячу рублей. «Люкс» обойдется уже в 63 тысячи рублей или в 93 тысячи при тарифе с трехразовым питанием. За 72 и 103 тысячи рублей соответственно предлагают забронировать двухкомнатные апартаменты. В каждый тариф также включили безлимитное посещение термального и банного комплексов.