12 декабря 2024

В Пермском крае резко выросли цены на продукты для новогодних салатов

В Пермском крае кальмары подорожали на 11%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на продукты растут опережающими темпами
Цены на продукты растут опережающими темпами Фото:

По данным Пермьстата, стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка увеличилась за прошедший месяц на 2,6%. Больше всего рост цен затронул продукты для новогоднего стола. 

«Значительное повышение цен зафиксировано на кальмары (на 11,3%), яйца (на 7,9%), соленую, маринованную, копченую рыбу (на 7,8%), мороженую рыбу (на 4,5%), кисломолочные продукты и сливки (на 6,4%), масло сливочное (на 5,5%), сыры (на 4,7%), молоко питьевое (на 3,4%), творог (на 2,6%). Также подорожали говядина и мясо индейки, мясной фарш, консервы, подсолнечное масло, кофе и чай, хлеб (на 1,3-6%)», — говорится на сайте ведомства. Цены выросли и на все овощи.

Ранее URA.RU ранее сообщало, что в Пермском крае резко подорожал бензин. Средняя стоимость бензина в Прикамье превысила 60 рублей, а цена литра дизельного топлива превысила 70 рублей.

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По данным Пермьстата, стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка увеличилась за прошедший месяц на 2,6%. Больше всего рост цен затронул продукты для новогоднего стола.  «Значительное повышение цен зафиксировано на кальмары (на 11,3%), яйца (на 7,9%), соленую, маринованную, копченую рыбу (на 7,8%), мороженую рыбу (на 4,5%), кисломолочные продукты и сливки (на 6,4%), масло сливочное (на 5,5%), сыры (на 4,7%), молоко питьевое (на 3,4%), творог (на 2,6%). Также подорожали говядина и мясо индейки, мясной фарш, консервы, подсолнечное масло, кофе и чай, хлеб (на 1,3-6%)», — говорится на сайте ведомства. Цены выросли и на все овощи. Ранее URA.RU ранее сообщало, что в Пермском крае резко подорожал бензин. Средняя стоимость бензина в Прикамье превысила 60 рублей, а цена литра дизельного топлива превысила 70 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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