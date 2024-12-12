Полиция ХМАО взялась за историю со стрельбой по автомобилю с беременной

Полицейские Сургута (ХМАО) разбираются в инциденте с разбитым стеклом у автомобиля с беременной на Нефтеюганском шоссе. Заявитель обратился в полицию и посчитал, что в него стреляли, сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.
«В дежурную часть поступило сообщение, что на Нефтеюганском шоссе у автомобиля резко рассыпалось стекло. Заявитель предположил, что в него выстрелили. Но в этом районе нет ни строений, ни людей, скорее всего, от встречного автомобиля что-то отлетело, либо вылетел камень из колеса и попал в стекло», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Характер повреждений также не указывает на то, что в стекло стреляли. Полиция продолжает проверку.
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