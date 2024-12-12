Депутат гордумы Барбашин помог матери челябинского бойца СВО

Депутат гордумы Челябинска, руководитель благотворительного фонда «Объединение ветеранов СВО и контртеррористических операций» Артем Барбашин обеспечил дровами мать участника СВО. Жительница поселка Крутоярский попросила помощи и пожаловалась на высокую стоимость дров 11 декабря во время прямой линии с главой региона Алексеем Текслером, заявил URA.RU Барбашин.
«Губернатор Алексей Текслер поручил помочь дровами семье участника СВО. Мы восприняли это как обращение, в том числе и к нам, как к общественникам. В тот же день мы связались с главой Октябрьского района Михаилом Молчаном, а также с многодетной матерью Алией Ищановой, нуждающейся в помощи. Наш фонд уже оплатил дрова, они будут доставлены в понедельник», — рассказал депутат.
Барбашин сообщил, что зимой на семью требуется до 20 кубометров дров, которые обходятся в 80 тысяч рублей. Фонд обеспечит семью Ищановых теплом уже на следующей неделе, а также привезет подарки. Кроме того, глава региона Текслер дал указание включить поселок Крутоярский в программу газификации, добавил Барбашин.
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