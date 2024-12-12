12 декабря 2024

Пермяки собирают новогодние подарки для бездомных

© Служба новостей «URA.RU»
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Подарочные наборы передадут бездомным перед Новым годом
Подарочные наборы передадут бездомным перед Новым годом Фото:

Новогодние подарки для бездомных собирают пермяки на базе центра «Территория передышки». Активисты намерены передать людям, оказавшимся в беде, 400 праздничных наборов.

«Запустили традиционную акцию по сбору средств на новогодние подарки для людей в тяжелой жизненной ситуации. Помощь людям в беде можно сделать частью приятных декабрьских хлопот», — пишут волонтеры в соцсетях.

Чтобы помочь, можно просто перевести посильную сумму денег на сайте «Территории передышки», а можно принести в центр сами подарки. Принимаются теплые вещи, конфеты, консервы, мыло, бритвенные станки, зубные щетки и паста. Также в подарочный набор можно добавить термокружку, термос или многоразовый контейнер, шампунь, ореховые смеси и энергетические батончики, сумку-мешок или поясную сумку.

Сбор продлится до 22 декабря. Затем волонтеры передадут подарки клиентам центра «Территория передышки», посетителям стоянок гуманитарного автобуса «Еда на колесах» и жильцам двух государственных приютов.

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Новогодние подарки для бездомных собирают пермяки на базе центра «Территория передышки». Активисты намерены передать людям, оказавшимся в беде, 400 праздничных наборов. «Запустили традиционную акцию по сбору средств на новогодние подарки для людей в тяжелой жизненной ситуации. Помощь людям в беде можно сделать частью приятных декабрьских хлопот», — пишут волонтеры в соцсетях. Чтобы помочь, можно просто перевести посильную сумму денег на сайте «Территории передышки», а можно принести в центр сами подарки. Принимаются теплые вещи, конфеты, консервы, мыло, бритвенные станки, зубные щетки и паста. Также в подарочный набор можно добавить термокружку, термос или многоразовый контейнер, шампунь, ореховые смеси и энергетические батончики, сумку-мешок или поясную сумку. Сбор продлится до 22 декабря. Затем волонтеры передадут подарки клиентам центра «Территория передышки», посетителям стоянок гуманитарного автобуса «Еда на колесах» и жильцам двух государственных приютов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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