Пермяки собирают новогодние подарки для бездомных

Новогодние подарки для бездомных собирают пермяки на базе центра «Территория передышки». Активисты намерены передать людям, оказавшимся в беде, 400 праздничных наборов.
«Запустили традиционную акцию по сбору средств на новогодние подарки для людей в тяжелой жизненной ситуации. Помощь людям в беде можно сделать частью приятных декабрьских хлопот», — пишут волонтеры в соцсетях.
Чтобы помочь, можно просто перевести посильную сумму денег на сайте «Территории передышки», а можно принести в центр сами подарки. Принимаются теплые вещи, конфеты, консервы, мыло, бритвенные станки, зубные щетки и паста. Также в подарочный набор можно добавить термокружку, термос или многоразовый контейнер, шампунь, ореховые смеси и энергетические батончики, сумку-мешок или поясную сумку.
Сбор продлится до 22 декабря. Затем волонтеры передадут подарки клиентам центра «Территория передышки», посетителям стоянок гуманитарного автобуса «Еда на колесах» и жильцам двух государственных приютов.
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