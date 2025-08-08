Полпред в ПФО оценил динамику развития Пермского края

Полпред президента РФ Игорь Комаров посетил Пермь с рабочим визитом
Игорь Комаров прибыл в Пермь с рабочим визитом 8 августа
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили ход социально-экономического развития региона на рабочей встрече в Перми. Комаров отметил положительную динамику по ключевым направлениям и выполнение нацпроектов почти на 100%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Растет объем инвестиций в основной капитал, темпы ввода жилья увеличились более чем на четверть. Это результат системной работы региональной команды и поддержки федеральных инициатив. Особенно важно, что экономический рост сопровождается улучшением качества жизни — строятся школы, больницы, объекты культуры и спорта. Все это формирует условия для развития человеческого потенциала, что является нашей общей стратегической задачей», — отметил Комаров.

Дмитрий Махонин отметил устойчивость региональной экономики на фоне внешнего давления. Он сообщил, что промышленность и бизнес продолжают развиваться, создаются новые рабочие места, а предприятия получают поддержку со стороны властей. В ходе встречи также была озвучена информация о реализации крупных инфраструктурных проектов: с 2020 по 2024 год в Пермском крае введены в эксплуатацию 23 объекта здравоохранения, построены 63 образовательных учреждения, включая 36 школ. Значительное внимание уделяется модернизации уже существующих объектов: с 2020 года отремонтированы сотни школ, детсадов, больниц и учреждений среднего образования.

На встрече упомянули реализацию регионального проекта «Комфортный край», благодаря которому в муниципалитетах обновляются спортивные площадки, школьные дворы и дома культуры. Глава региона выразил благодарность Игорю Комарову за поддержку проектов и проведение крупных мероприятий, включая финал фестиваля рабочей молодежи «Молот».

