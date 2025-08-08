В Пермском медуниверситете опровергли информацию о нежелании студентов идти в ординатуру

ПГМУ: желающих поступить в ординатуру вдвое больше количества целевых мест
Более 600 заявлений подано в ПГМУ на обучение по программам ординатуры
Более 600 заявлений подано в ПГМУ на обучение по программам ординатуры

В Пермском государственном медицинском университете имени Е.А. Вагнера опровергли информацию о нежелании выпускников обучаться по программам ординатуры. Как пояснили URA.RU в вузе, в текущем году количество желающих поступить на целевые места, более чем вдвое превысило превысило квоту, установленную Минздравом РФ.

«В новом учебном году (2025/2026) Минздравом РФ установлена квота приема на целевое обучение в ФГУП „ПГМУ имени Е.А. Вагнера“ — 207 мест. По данным на 6 августа подано 674 заявления в ординатуру, что превышает общее количество мест более, чем в два раза. Прием заявлений для поступления в ординатуру завершается 11 августа. Зачисление по целевой квоте состоится 20 августа», — указали агентству в вузе.

Ранее URA.RU приводило данные, размещенные на сайте министерства здравоохранения, указав, что на более, чем 400 бюджетных мест, подано лишь 146 заявлений. Однако в ПГМУ назвали эти данные не соответствующими действительности. В вузе подчеркнули, что в приведенной минздравом Прикамья информации было указано не количество бюджетных мест, а количество специалистов, с которыми учреждения готовы заключать договор на целевое обучение.

Telegram-канал «Большая Пермь»

