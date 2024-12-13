В выходные ХМАО накроет сильная метель

В выходные югорчан ждут сильные метель и ветер
В выходные 14 и 15 декабря в ХМАО будет бушевать сильная метель и ветер. Также ожидается гололедица, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Снег, метель, а также сильный ветер и гололедица прогнозируются в … северных и центральных регионах Урала — в Свердловской, Курганской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе», — рассказал Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.
Тем не менее, температура в округе составит от -10 до -5 градусов. Ночью она опустится до значений от -25 до -15.
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