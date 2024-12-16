16 декабря 2024

Где в Екатеринбурге дешево купить главный новогодний фрукт. Инфографика

Дешевые ананасы в Екатеринбурге продают в Metro
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, фрукты, ананасы
Самые дешевые ананасы нашлись в Metro Фото:

В Екатеринбурге цены на свежие ананасы варьируются от 229 до 1890 рублей в популярных магазинах. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент и выяснил, где этот экзотический фрукт стоит дешевле всего.

Ананасы по доступной стоимости продают в Metro и «Магните» — за 229 и 229,99 рублей соответственно. Также в «Кировском» их можно купить за 259,99 рублей.

Самые дорогие ананасы продают в гипермаркете «Гипербола», там цены на них достигают 1890 рублей за одну штуку. Также высокая цена на ананасы установлена в «Перекрестке» — 439,99 рублей.

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В Екатеринбурге цены на свежие ананасы варьируются от 229 до 1890 рублей в популярных магазинах. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент и выяснил, где этот экзотический фрукт стоит дешевле всего. Ананасы по доступной стоимости продают в Metro и «Магните» — за 229 и 229,99 рублей соответственно. Также в «Кировском» их можно купить за 259,99 рублей. Самые дорогие ананасы продают в гипермаркете «Гипербола», там цены на них достигают 1890 рублей за одну штуку. Также высокая цена на ананасы установлена в «Перекрестке» — 439,99 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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