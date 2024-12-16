Самые дешевые ананасы нашлись в Metro
В Екатеринбурге цены на свежие ананасы варьируются от 229 до 1890 рублей в популярных магазинах. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент и выяснил, где этот экзотический фрукт стоит дешевле всего.
Ананасы по доступной стоимости продают в Metro и «Магните» — за 229 и 229,99 рублей соответственно. Также в «Кировском» их можно купить за 259,99 рублей.
Самые дорогие ананасы продают в гипермаркете «Гипербола», там цены на них достигают 1890 рублей за одну штуку. Также высокая цена на ананасы установлена в «Перекрестке» — 439,99 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!