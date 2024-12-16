Где в Екатеринбурге дешево купить главный новогодний фрукт. Инфографика

Дешевые ананасы в Екатеринбурге продают в Metro

17 декабря 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Самые дешевые ананасы нашлись в Metro Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге цены на свежие ананасы варьируются от 229 до 1890 рублей в популярных магазинах. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент и выяснил, где этот экзотический фрукт стоит дешевле всего. Ананасы по доступной стоимости продают в Metro и «Магните» — за 229 и 229,99 рублей соответственно. Также в «Кировском» их можно купить за 259,99 рублей. Самые дорогие ананасы продают в гипермаркете «Гипербола», там цены на них достигают 1890 рублей за одну штуку. Также высокая цена на ананасы установлена в «Перекрестке» — 439,99 рублей. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге цены на свежие ананасы варьируются от 229 до 1890 рублей в популярных магазинах. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент и выяснил, где этот экзотический фрукт стоит дешевле всего. Ананасы по доступной стоимости продают в Metro и «Магните» — за 229 и 229,99 рублей соответственно. Также в «Кировском» их можно купить за 259,99 рублей. Самые дорогие ананасы продают в гипермаркете «Гипербола», там цены на них достигают 1890 рублей за одну штуку. Также высокая цена на ананасы установлена в «Перекрестке» — 439,99 рублей.