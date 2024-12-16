Дезертира с поддельным паспортом суд Челябинска отправил в колонию на семь лет

16 декабря 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Мужчина проведет в колонии семь лет (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащий, который в период мобилизации весной 2023 года убежал из воинской части и купил поддельный паспорт, проведет семь лет в колонии особого режима. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда, где рассматривалось дело. «Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 338 (дезертирство) и частью третьей статьи 327 УК РФ (подделка документов). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет в исправительной колонии особого режима», — сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда в официальной группе в соцсети. Весной 2023 года, в период частичной мобилизации, обвиняемый уклонился от военной службы, самовольно оставив воинскую часть. Позднее он купил за 200 тысяч рублей поддельный паспорт для скрытия своего местонахождения. При попытке пересечения пунктов пропуска с использованием поддельного документа был задержан сотрудниками полиции. Мобилизованный челябинский сержант ранее не вернулся на службу в ДНР и получил срок. Более полугода он уклонялся от службы, проживая в Челябинской области. Суд приговорил младшего сержанта к лишению свободы на пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащий, который в период мобилизации весной 2023 года убежал из воинской части и купил поддельный паспорт, проведет семь лет в колонии особого режима. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда, где рассматривалось дело. «Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 338 (дезертирство) и частью третьей статьи 327 УК РФ (подделка документов). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет в исправительной колонии особого режима», — сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда в официальной группе в соцсети. Весной 2023 года, в период частичной мобилизации, обвиняемый уклонился от военной службы, самовольно оставив воинскую часть. Позднее он купил за 200 тысяч рублей поддельный паспорт для скрытия своего местонахождения. При попытке пересечения пунктов пропуска с использованием поддельного документа был задержан сотрудниками полиции. Мобилизованный челябинский сержант ранее не вернулся на службу в ДНР и получил срок. Более полугода он уклонялся от службы, проживая в Челябинской области. Суд приговорил младшего сержанта к лишению свободы на пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.