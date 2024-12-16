Дезертира с поддельным паспортом суд Челябинска отправил в колонию на семь лет

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Мужчина проведет в колонии семь лет (архивное фото) Фото:

Военнослужащий, который в период мобилизации весной 2023 года убежал из воинской части и купил поддельный паспорт, проведет семь лет в колонии особого режима. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда, где рассматривалось дело.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 338 (дезертирство) и частью третьей статьи 327 УК РФ (подделка документов). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет в исправительной колонии особого режима», — сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда в официальной группе в соцсети.

Весной 2023 года, в период частичной мобилизации, обвиняемый уклонился от военной службы, самовольно оставив воинскую часть. Позднее он купил за 200 тысяч рублей поддельный паспорт для скрытия своего местонахождения. При попытке пересечения пунктов пропуска с использованием поддельного документа был задержан сотрудниками полиции.

Мобилизованный челябинский сержант ранее не вернулся на службу в ДНР и получил срок. Более полугода он уклонялся от службы, проживая в Челябинской области. Суд приговорил младшего сержанта к лишению свободы на пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

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Военнослужащий, который в период мобилизации весной 2023 года убежал из воинской части и купил поддельный паспорт, проведет семь лет в колонии особого режима. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда, где рассматривалось дело. «Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 338 (дезертирство) и частью третьей статьи 327 УК РФ (подделка документов). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет в исправительной колонии особого режима», — сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда в официальной группе в соцсети. Весной 2023 года, в период частичной мобилизации, обвиняемый уклонился от военной службы, самовольно оставив воинскую часть. Позднее он купил за 200 тысяч рублей поддельный паспорт для скрытия своего местонахождения. При попытке пересечения пунктов пропуска с использованием поддельного документа был задержан сотрудниками полиции. Мобилизованный челябинский сержант ранее не вернулся на службу в ДНР и получил срок. Более полугода он уклонялся от службы, проживая в Челябинской области. Суд приговорил младшего сержанта к лишению свободы на пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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