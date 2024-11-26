Мобилизованный челябинский сержант не вернулся на службу в ДНР и получил срок

Младший сержант не вернулся из отпуска в свою воинскую часть, и полгода прятался в Челябинской области. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Призванный на военную службу в рамках частичной мобилизации младший сержант Т. не прибыл из отпуска в установленный срок в воинскую часть, дислоцированную в Донецкой Народной Республике. Более полугода он уклонялся от службы, проживая в Челябинской области до задержания военной полицией», — уточнили в пресс-службе суда.
Суд приговорил младшего сержанта к лишению свободы на пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу.
Ранее суд приговорил к шести годам колонии общего режима другого контрактника за самовольное оставление части в период мобилизации. Рядовой покинул воинское подразделение в Запорожской области в феврале 2024 года и более трех месяцев скрывался от правосудия.
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