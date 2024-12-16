Свердловские участки «путинского автобана» перекрыли, образовалась пробка

В Свердловской области перекрыли части трассы Пермь — Екатеринбург
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Пробка образовалась на выезде из Екатеринбурга (архивное фото)
Пробка образовалась на выезде из Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В Свердловской области перекрыли полосы на 209-м и 306-м километрах трассы Пермь — Екатеринбург, являющейся частью М-12. Дальше по дороге образовалась пробка с 326-го по 329-й километр, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242, 209-й километр, на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.

Дорожники также предупредили об аварии на 306-м километре Пермского тракта. Была перекрыта полоса в сторону Екатеринбурга. Трехкилометровая пробка образовалась на выезде из столицы Урала.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

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В Свердловской области перекрыли полосы на 209-м и 306-м километрах трассы Пермь — Екатеринбург, являющейся частью М-12. Дальше по дороге образовалась пробка с 326-го по 329-й километр, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242, 209-й километр, на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении. Дорожники также предупредили об аварии на 306-м километре Пермского тракта. Была перекрыта полоса в сторону Екатеринбурга. Трехкилометровая пробка образовалась на выезде из столицы Урала. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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