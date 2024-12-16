16 декабря 2024

В ХМАО сотрудников банков отправят по деревням для борьбы с мошенниками

В ХМАО банковские сотрудники будут ездить по поселкам
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники банков начнут ездить по Ханты-Мансийскому району для предотвращения мошенничества
Сотрудники банков начнут ездить по Ханты-Мансийскому району для предотвращения мошенничества Фото:

В Ханты-Мансийском районе сотрудники банков будут ездить по поселкам и рассказывать, как не попасть на уловки мошенников. Об этом URA.RU рассказал мэр района Кирилл Минулин.

«Мы договорились о том, что они будут ездить по Ханты-Мансийскому району и работать с населением», — рассказал глава города.

Он добавил, что для противодействия мошенникам было принято решение выдавать кредиты только при личной встрече с сотрудниками банков. «При оформлении кредитов они исключают возможность просто телефонного согласования. Они обязательно встречаются на местах при решении выдачи кредита», — заключил глава района.

Ранее URA.RU писало, что житель Ханты-Мансийска потерял более 12 миллионов рублей, доверившись мошенникам, которые представились банковскими работниками и предложили ему выгодные инвестиции. Мужчина понял, что попался на уловку только спустя месяц.

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В Ханты-Мансийском районе сотрудники банков будут ездить по поселкам и рассказывать, как не попасть на уловки мошенников. Об этом URA.RU рассказал мэр района Кирилл Минулин. «Мы договорились о том, что они будут ездить по Ханты-Мансийскому району и работать с населением», — рассказал глава города. Он добавил, что для противодействия мошенникам было принято решение выдавать кредиты только при личной встрече с сотрудниками банков. «При оформлении кредитов они исключают возможность просто телефонного согласования. Они обязательно встречаются на местах при решении выдачи кредита», — заключил глава района. Ранее URA.RU писало, что житель Ханты-Мансийска потерял более 12 миллионов рублей, доверившись мошенникам, которые представились банковскими работниками и предложили ему выгодные инвестиции. Мужчина понял, что попался на уловку только спустя месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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