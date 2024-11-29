Житель ХМАО хотел стать инвестором, но отдал мошенникам почти 12 млн рублей

В Ханты-Мансийске мошенники под видом сотрудников банка связались по телефону с местным жителем. Мужчина поддался на уговоры лжебанкиров о выгодных инвестициях и в итоге перевел на их счета почти 12 миллионов рублей заемных и собственных средств.
«51-летний потерпевший получил звонок от человека, представившегося сотрудником банка, с предложением об инвестировании денежных средств. Убедив в высокой доходности проекта, незнакомец подтолкнул его перевести 310 тысяч рублей на личный инвестиционный счет. Далее югорчанин оформил в нескольких банках кредиты на сумму 11,5 млн рублей, которые также перевел, якобы, на свой счет», — сообщили в telegram-канале пресс-службы УМВД по ХМАО.
Потерпевший сохранял уверенность, что скоро получит обещанный доход. Незнакомец давил на то, что риски инвестирования минимальны. Спустя месяц югорчанин понял, что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию. В настоящее время по данному инциденту возбуждено уголовное дело.
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