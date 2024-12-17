В Челябинске на проспекте Ленина автобус столкнулся с маршрутным такси

В Челябинске на проспекте Ленина в районе остановки «Комсомольская площадь» 17 декабря произошло столкновение маршрутного такси с автобусом. В результате пострадали двое пассажиров 38 и 17 лет, сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.
«Госавтоинспекция города Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего 17 декабря года около дома 20 по проспекту Ленина. В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира автомобиля Газ», — сообщили в ведомстве.
Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, пострадавших в ДТП доставили в больницу, у мужчины есть подозрение на перелом позвоночника. Автобусом Волгабус управлял 44-летний водитель. Автомобиль Газ находился под управлением 36-летнего мужчины. Подробности на данный момент уточняются сотрудниками Госавтоинпекции.
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