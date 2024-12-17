На трассе «Югра» перекрыли движение из-за аварии

На трассе «Югра» полностью перекрыли движение из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение на 431 километре трассы «Югра» перекрыли из-за ДТП
Движение на 431 километре трассы «Югра» перекрыли из-за ДТП Фото:

На 431 километре трассы «Югра» полностью перекрыли движение из-за аварии. Об этом сообщает телеграм-канал «СЕВЕРАВТОДОР».

«В результате ДТП на автодороге „Югра“ км 431 движение полностью перекрыто», — сказано в сообщении канала.

Ранее URA.RU писало, что пяти участках трассы в ХМАО вводили скоростное ограничение. Причиной стала сильная метель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 431 километре трассы «Югра» полностью перекрыли движение из-за аварии. Об этом сообщает телеграм-канал «СЕВЕРАВТОДОР». «В результате ДТП на автодороге „Югра“ км 431 движение полностью перекрыто», — сказано в сообщении канала. Ранее URA.RU писало, что пяти участках трассы в ХМАО вводили скоростное ограничение. Причиной стала сильная метель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...