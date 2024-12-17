На трассе «Югра» перекрыли движение из-за аварии

Движение на 431 километре трассы «Югра» перекрыли из-за ДТП
На 431 километре трассы «Югра» полностью перекрыли движение из-за аварии. Об этом сообщает телеграм-канал «СЕВЕРАВТОДОР».
«В результате ДТП на автодороге „Югра“ км 431 движение полностью перекрыто», — сказано в сообщении канала.
Ранее URA.RU писало, что пяти участках трассы в ХМАО вводили скоростное ограничение. Причиной стала сильная метель.
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